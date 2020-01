Toby Alderweireld legt beweegredenen uit: ‘Ik vroeg aan haar: wat wil jij?’’

Toby Alderweireld zette vorige maand zijn handtekening onder een nieuw contract met Tottenham Hotspur. De dertigjarige verdediger annex Belgisch international maakte daarmee een einde aan de geruchten over zijn sportieve toekomst, daar hij maandenlang weigerde om zijn oorspronkelijk komende zomer aflopende verbintenis te verlengen. Onder meer de aanstelling van José Mourinho was doorslaggevend in zijn beslissing.

Tal van clubs hielden de ontwikkelingen rondom het uitblijven van een akkoord tussen Alderweireld en Tottenham in de gaten. “De club deed een goede inspanning op financieel gebied. Dat was voor mij het bewijs dat ze me echt graag wilden behouden”, legt de verdediger in gesprek met Engelse media uit. “Ik had elders wellicht veel meer kunnen verdienen, maar ik koos voor loyaliteit. Dat is ook wat waard.”

“Ik sprak ook met mijn vrouw erover, ze is in verwachting van ons tweede kind. Ik vroeg als eerste aan haar: wat wil jij?”, vervolgt de ex-speler van onder meer Ajax. “Ze zei dat ze graag wilde blijven, dat ze het naar haar zin heeft, maar dat de beslissing aan mij was. Dat gaf mij de mogelijkheid om te onderzoeken wat ik precies wilde. Maar hoe meer ik nadacht over een nieuw avontuur elders, hoe vaker ik dacht: ‘Nee, ik wil gewoon blijven’.”

“Ik ben vanaf dag één altijd gelukkig geweest bij Tottenham. Ik voel me zeer gewaardeerd en heb een goede relatie met de fans. De laatste factor was, natuurlijk, de manager. Hij geloofde in mij”, verwijst Alderweireld naar Mourinho, die als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino voor de selectie werd gezet. “Ook met hem heb ik vanaf dag één een goede band. Al die kleine stapjes hebben ertoe geleid dat ik de grote beslissing nam om te blijven.”

Alderweireld verlengde zijn contract tot medio 2023. De verdediger werd in 2015 voor ongeveer dertien miljoen euro door de club uit Londen overgenomen van Atlético Madrid, dat de Belg op zijn beurt weer overnam van Ajax in 2013. Voordat hij bij Tottenham kwam, speelde de verdediger al een jaar in Engeland. Hij kwam toen op huurbasis uit voor Southampton.