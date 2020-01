Ten Hag heeft aanvallers terug voor trainingskamp; drietal blijft achter

Erik ten Hag neemt een dertigkoppige selectie mee naar Qatar, waar Ajax tot 12 januari verblijft voor een trainingskamp. De Amsterdammers laten zaterdag via de officiële kanalen weten dat naast de verwachte namen, ook een flinke groep talenten mee zal reizen naar het Midden-Oosten.

Juan Castillo, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Quinten Timber en Danilo Pereira Da Silva zijn enkele van de jonge spelers die mee gaan op trainingskamp. Naast deze talenten van Jong Ajax en Ajax Onder-19 gaan ook zomeraankopen Kjell Scherpen en Kik Pierie mee naar Qatar.

Ten Hag kan tijdens het winterse trainingskamp niet beschikken over Daley Blind, Zakaria Labyad en Jurgen Ekkelenkamp, die in Amsterdam verder zullen werken aan hun herstel. De oefenmeester heeft ook goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg: David Neres en Quincy Promes, die in de laatste wedstrijden voor de winterstop ontbraken wegens blessureleed, sluiten weer aan bij de selectie.

Ajax reist op uitnodiging van Aspire af naar Qatar en zal daar ook een oefenwedstrijd tegen Club Brugge spelen. In eerste instantie stond ook een vriendschappelijk treffen met Galatasaray op het programma, maar de Turkse grootmacht heeft besloten om zijn trainingskamp in het land te schrappen.

Volledige Ajax-selectie:

Doel: André Onana, Bruno Varela, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen

Verdediging: Edson Álvarez, Noussair Mazraoui, Joël Veltman, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Kik Pierie, Sergiño Dest, Juan Castillo, Jurriën Timber

Middenveld: Razvan Marin, Carel Eiting, Donny van de Beek, Siem de Jong, Ryan Gravenberch, Hakim Ziyech, Kenneth Taylor, Quinten Timber

Aanval: David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Lassina Traoré, Noa Lang, Sontje Hansen, Naci Ünüvar, Danilo Pereira Da Silva.