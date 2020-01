‘Christian Eriksen hakt knoop door en kiest voor transfer naar Serie A’

Cristian Eriksen is volgens Ekstra Bladet hard op weg naar Internazionale. De Deense middenvelder heeft een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en werd de afgelopen weken gelinkt aan diverse Europese topclubs. Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus werden genoemd, maar de ex-Ajacied gaat voor een overstap naar de koploper van de Serie A.

De Italiaanse transferexpert Gianluca Di Marzio maakte enkele dagen geleden al melding van interesse van Internazionale in de 27-jarige Eriksen. Volgens Ekstra Bladet is de Deen dicht bij een akkoord met de Italiaanse topclub en maakt hij deze maand voor een bedrag van tussen de 20 en 25 miljoen euro de overstap. Naar verwachting wordt de deal binnen enkele weken bezegeld.

Tottenham is er niet in geslaagd om Eriksen een nieuw contract te laten tekenen. Als de club nog wat aan hem wil verdienen, zou hij deze maand verkocht moeten worden. Manager José Mourinho werd vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de FA Cup-wedstrijd van zondag tegen Middlesbrough gevraagd naar de situatie van Eriksen. “Ik weet het echt niet, eerlijk waar. Jullie kennen de situatie. Op dit moment kan hij het eens worden met welke club dan ook voor aan het einde van het seizoen. Dat is een optie.”

“Het zou ook een optie kunnen zijn dat hij en een club een deal willen bezegelen in januari. Maar in die situatie heeft Tottenham de controle”, vervolgt Mourinho. “Het zou ook kunnen dat hij blijft. Op dit moment is hij nog altijd onze speler. Ik kan zeggen dat Harry Kane en Tanguy Ndombele niet zullen spelen tegen Middlesbrough, maar ik kan wel zeggen dat Christian Eriksen erbij is tegen Middlesbrough.”