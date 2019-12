‘Barcelona brengt op laatste dag van het jaar bod uit op oude bekende’

Barcelona heeft officieel een bod uitgebracht op Dani Olmo, zo weten Mundo Deportivo, AS en Sportske Novosti dinsdag te melden. De hoogte van het bod vanuit Spanje wordt niet bekendgemaakt, al is wel bekend dat de aanvaller bij Dinamo Zagreb een ontsnappingclausule van veertig miljoen euro in zijn contract heeft staan. De verbintenis van Olmo bij de Kroatische club loopt door tot medio 2021.

Volgens Mundo Deportivo is de kans groot dat Dinamo het aanbod vanuit Barcelona accepteert, zeker gezien het feit dat Olmo onlangs al aangaf toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De pas 21-jarige aanvaller heeft daarnaast een verleden bij de Catalaanse grootmacht. Olmo, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, maakte tussen 2007 en 2014 deel uit van La Masia, de jeugdopleiding van Barcelona. In 2014 maakte hij de overstap richting Zagreb en door zijn goede optredens aldaar zijn al verschillende Europese topclubs met hem in verband gebracht.

AS komt echter met de lezing dat Dinamo de Spaanse aanvaller niet zomaar wil laten gaan en dat diens transferwaarde op 35 miljoen euro ligt. Barcelona zou evenwel geen haast hebben wat betreft een deal en is derhalve bereid om tot de zomer te wachten om Olmo terug te halen naar het Camp Nou. De jongeling maakte in november zijn debuut voor de nationale ploeg van Spanje en lijkt een serieuze kandidaat om volgend jaar af te reizen naar het EK.

Olmoo liet vorige week in een interview met Jugones weten dat zijn tijd bij Dinamo spoedig tot een einde komt. "Afgelopen zomer was een ideaal moment om de volgende stap te zetten", zo zei hij. "Dat gebeurde uiteindelijk niet en dat vond ik ook niet heel erg, want ik wilde in de Champions League spelen. Maar mijn cyclus is hier nu wel voorbij en ik wil graag de volgende stap zetten om mezelf te blijven ontwikkelen." Olmo werd afgelopen zomer in verband gebracht met onder meer Ajax, Atlético Madrid en Tottenham Hotspur, mede door zijn rol als uitblinker op het EK Onder-21. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen finale van Spanje tegen Duitsland.