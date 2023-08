Man City heeft Bayern-beul op het oog als vervanger voor geblesseerde De Bruyne

Woensdag, 16 augustus 2023 om 14:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 14:38

Manchester City heeft Dani Olmo op het oog om de geblesseerde Kevin de Bruyne te vervangen. Dat meldt Gianluca Di Marzio woensdag. De Belgische spelverdeler moest in de eerste wedstrijd van het nieuwe Premier League-seizoen meteen het veld vroegtijdig verlaten met een hamstringblessure. Olmo zou gedurende de afwezigheid van De Bruyne het middenveld van City moeten voorzien van creativiteit.

In het uitduel met Burnley (0-3 winst) verscheen De Bruyne aan de aftrap, maar binnen een half uur moest de middenvelder al vervangen worden door Mateo Kovacic. De verwachting is dat de 99-voudig international van België zo'n drie tot vier maanden moet toekijken met een zware hamstringblessure, zo vertelde zijn trainer Pep Guardiola. Zo lang wil City niet zonder een creatieve middenvelder zitten.

En dus kwam Olmo in beeld bij the Citizens. De Spanjaard speelt sinds de winter van 2020 voor RB Leipzig, dat hem destijds overnam van het Kroatische Dinamo Zagreb. Met die transfer was een bedrag van bijna dertig miljoen euro gemoeid. Mocht City Olmo nu willen overnemen, zal de club volgens Di Marzio een bedrag van tussen de tachtig en honderd miljoen euro moet neerleggen. Naar verluidt heeft de middenvelder daarnaast een clausule in zijn contract, waarmee hij volgend jaar zomer voor slechts 55 miljoen kan vertrekken.

Afgelopen zaterdag was Olmo bij Leipzig nog de gevierde man in de met 0-3 gewonnen Super Cup-wedstrijd tegen Bayern München. De Spanjaard maakte een hattrick en besliste zo eigenhandig het duel. Leipzig mocht meedoen in de strijd om de Super Cup nadat het vorig seizoen de Duitse beker won. Bij Die Roten Bullen heeft Olmo nog een contract tot medio 2027.