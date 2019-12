Raiola haalt uit: ‘Zij zouden zelfs Maldini, Maradona en Pelé verpesten’

De laatste tijd wordt er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Paul Pogba. De Franse middenvelder zou zijn zinnen hebben gezet op een vertrek bij Manchester United, met Juventus en Real Madrid als mogelijke bestemmingen. Mino Raiola laat zich in gesprek met La Repubblica en Sky Sports kritisch uit over de huidige gang van zaken bij Manchester United.

“Het probleem is Manchester United: dit is een club zonder realiteit, ze hebben geen sportief project. Ik zou op dit moment niemand naar Manchester United brengen. Zij zouden zelfs Paolo Maldini, Diego Maradona en Pelé verpesten. Paul heeft een club en team nodig zoals hij bij Juventus had”, geeft Raiola te kennen in gesprek met de Italiaanse krant. Van Sky Sports krijgt de belangenbehartiger de vraag of hij Pogba over een jaar nog bij Manchester United ziet spelen.

Solskjær: 'Pogba had meer tijd nodig om te herstellen'

“Ja, dat kan. Maar wel bij een club die meedoet om de landstitel en hopelijk de Champions League. Is dat gek? Of ben ik de enige die zich zorgen maakt. Zou de eigenaar niet bezorgd zijn? Ik denk dat iedereen met sympathie voor Manchester United zich zorgen maakt”, vervolgt de belangenbehartiger. “Ik ben bezorgd over de situatie doordat mijn speler ermee te maken heeft. Ik ben geen fan van Manchester United, maar heb wel degelijk belangen.”

“Zolang Paul bij Manchester United speelt, wil hij prijzen winnen. Zo is hij nu eenmaal als speler en hij zal zich niet anders gedragen”, stelt Raiola, die een winters vertrek van Pogba maandag al uitsloot. “Zoals Ole zei, is de club nu in opbouw. Hij zegt dat hij aan een team werkt voor volgend jaar. Laten we hopen dat het hem lukt, want het is voor de wereld belangrijk dat Manchester United meedoet in de top. Het is duidelijk dat ze nu niet staan waar ze horen te staan.”

Raiola heeft naar eigen zeggen nog nooit met manager Ole Gunnar Solskjaer gesproken. “Als Ole bepaalde ideeën over mijn spelers heeft en hij daarover wil praten, heeft hij mijn nummer. Tot dat moment praat ik alleen met Ed Woodward, hij is simpelweg mijn contactpersoon bij Manchester United. Ik weet alleen dat Paul Solskjaer respecteert voor wat hij in het verleden heeft gepresteerd met hem als een van de spelers.”