Overmars blikt terug: ‘Edwin kreeg bijna bonje met Florentino Pérez’

Ajax heeft een ‘geweldig 2019’ achter de rug, zo stelt Marc Overmars. De directeur voetbalzaken blikt in gesprek met De Telegraaf terug op de Champions League-campagnes van het afgelopen kalenderjaar. “Een dag lang moet niemand tegen me praten. En daarna ga ik verder”, vertelt Overmars over de pijnlijke uitschakeling tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van het miljardenbal.

Overmars zag het nog somber in nadat Ajax in de heenwedstrijd van de achtste finale in eigen huis had verloren van Real Madrid. “Tegen m’n vrouw zei ik dat ze lekker thuis moest blijven. ’Het wordt een moeilijk verhaal in Spanje’. Winnen we met 4-1, met schitterend attractief aanvallend voetbal, precies zoals ons voor ogen staat. Dus dat kreeg ik bij thuiskomst wel te horen”, zegt Overmars, die in herinnering roept dat algemeen directeur Edwin van der Sar het bijna aan de stok kreeg met Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. “Edwin kreeg bijna bonje met Florentino Perez, Reals voorzitter, omdat hij wat al te uitbundig reageerde op het ereterras en even een grapje wilde maken. Toen heb ik hem snel een stevige por gegeven. Zo vernederd worden, vinden die mensen niet leuk.”

De Champions League-campagne heeft Ajax ‘goodwill, status en sympathie’ opgeleverd. “Weet je, de zaakwaarnemers van ’s werelds grootste talenten kloppen aan om ze bij Ajax te mogen stallen”, stelt de directeur voetbalzaken van Ajax. Hij zag later ook schoonheid in de nederlaag tegen Tottenham Hotspur, doordat alle Ajacieden op één na op de grond lagen. “Wie die ene was? Lisandro Magallan. Hij stond als enige nog. Te treuren weliswaar, maar hij wist niet hoe diep de pijn zat bij alle Ajacieden. Hij was ook pas vier maanden in Nederland en kende de verhoudingen niet. Hij wist niet hoe uniek onze prestatie was.”

Ajax is na de winter niet actief in de Champions League, iets waarvoor Overmars bij de loting voor de groepsfase al ‘vreesde’. “Een teken dat wij nog lang niet structureel tot de Europese top behoren. Onderweg een tik krijgen, zorgt ook voor nederigheid. Het laat zien dat we met z’n allen nog veel arbeid moeten verrichten. De focus en arbeid moeten elke dag weer honderd procent zijn”, aldus Overmars, die benadrukt dat het ‘hele plaatje’ klopt en zich afvraagt of Ajax meer buitenspelers had moeten halen. “Het is voor Erik al moeilijk genoeg om deze selectie te managen. Bij Barcelona of Manchester City gaan topspelers zonder morren op de bank zitten, maar bij Ajax niet. Nog niet tenminste.”