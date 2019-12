Van der Sar schuldbewust: ‘Daar heb ik mezelf laten eigenlijk laten gaan’

Ajax is na de winterstop niet meer actief in de Champions League. De Amsterdammers werden door een 0-1 nederlaag in de laatste groepswedstrijd van het miljardenbal tegen Valencia geëlimineerd, tot teleurstelling van Edwin van der Sar. De algemeen directeur van Ajax vindt de uitschakeling ongelukkig en brengt de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) in herinnering.

“We hebben kansen gehad om het te doen. Op voorsprong staan in Londen, twee rode kaarten en een doelpunt afgekeurd zien worden wegens een millimeter buitenspel (in de thuiswedstrijd tegen Chelsea, red.). We hadden alleen een gelijkspel hoeven halen in de laatste wedstrijd... Het is heel zuur dat je in de zesde wedstrijd niet de kwaliteit op de mat kon leggen die je in de vier of vijf wedstrijden ervoor wel hebt laten zien om een mindere tegenstander dan de anderen de doorgang te versperren”, zegt Van der Sar in gesprek met Ajax TV. De woede was groot bij de Amsterdammers na het uitduel met Chelsea, waarin Joël Veltman en Daley Blind tegelijkertijd van het veld werden gestuurd met een rode kaart.

“In Londen was ik boos, klopt. Daar heb ik mezelf laten eigenlijk laten gaan”, bekent de algemeen directeur van de Amsterdammers. “Normaal ben ik vrij neutraal en kan ik dingen goed scheiden. Maar daar was ik boos en gefrustreerd. In de kleedkamer hebben we het met de spelers er ook nog over gehad, maar ik had daar de spelers en de staf moeten bedanken voor de ongelofelijke wedstrijd. Zelfs met negen man speelden we nog vooruit en kregen we kansen, terwijl Chelsea achteruit voetbalde. Daar had ik ze een compliment voor moeten geven, in plaats van boos te zijn.”

“Kwartfinale Champions League of halve finale Europa League, dat moet je op een structurele basis doen. Ieder jaar moet je dat voor elkaar krijgen”, zo klinkt het ambitieus. Van der Sar ziet echter wel een beperking. “Wij hebben de pech dat we ieder jaar spelers kwijtraken. Het is goed dat spelers daardoor kansen krijgen, want als er iemand weggaat, kan de volgende komen. Maar je wil graag een fase hebben dat je langdurig met spelers kunt werken, dat is bij Ajax lastig. Dus we moeten inventief zijn en zorgen dat er jongens vanuit de jeugd klaar staan of anders van buitenaf. Is het met ervaring, zoals Nico (Tagliafico, red.) of Dusan (Tadic, red.), of met talent dat ontwikkeld moet worden, zoals David Neres.”

“Hij had een moeilijk eerste halfjaar en mensen zullen gedacht hebben: jeetje, wat een hoop geld”, vertelt Van der Sar over de Braziliaanse aanvaller, die januari 2017 werd overgenomen van São Paulo. “Geef hem de kans en de tijd, dan doet hij het. Dat soort diamantjes moet je vinden. En alles moet kloppen, we hebben in Nederland geen competitie waar je een selectie kan hebben met twintig gelijkwaardige spelers. Daar is de club niet groot genoeg voor, dus alles moet kloppen om succes te hebben. Als je dan drie spelers op één plek kwijtraakt, is dat een tikkie te veel.”