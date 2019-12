Harde kern van PSV richt pijlen op John de Jong en Toon Gerbrands

Supporters van PSV hebben de wedstrijd tegen PEC Zwolle zaterdagavond aangegrepen om te ageren tegen het ontslag van Mark van Bommel. De oefenmeester werd maandag op straat gezet na een nederlaag tegen Feyenoord in de Eredivisie. Zijn opvolger Ernest Faber staat tegen PEC Zwolle voor het eerst langs de lijn in de Eredivisie.

In de eerste helft werd duidelijk dat het publiek van PSV zijn bedenkingen heeft bij het vertrek van Van Bommel. De naam van de ontslagen trainer werd gescandeerd door de harde kern, terwijl directeurs Toon Gerbrands en John de Jong het moesten ontgelden. Ook via spandoeken lieten de fans hun onvrede blijken. 'Een clubicoon laten wij niet vallen', viel te lezen, evenals: 'Niemand is groter dan de club. Toon en John, lezen jullie mee?'

De fans leken het ook door de gebeurtenissen op het veld zwaar te verduren te krijgen, daar PEC al vroeg op voorsprong kwam. PSV kantelde de wedstrijd echter en staat inmiddels op een 3-1 voorsprong. Overigens waren woensdag tijdens de bekerwedstrijd tegen GVVV en PSV ook spandoeken te zien tegen het bestuur, zoals een doek waarop werd opgeroepen tot het vertrek van Gerbrands. Op last van de afdeling veiligheid werden die spandoeken weggehaald.

De wedstrijd tegen GVVV was de eerste onder leiding van Faber, en werd pas in de verlenging omgezet in winst. Van Bommel stond sinds juni 2018 aan het roer bij PSV en werd ontslagen nadat PSV slechts twee van de voorgaande twaalf duels had gewonnen.