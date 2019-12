Manchester United wint en treft droomtegenstander al in halve finale

Manchester United heeft zich woensdagavond voor de halve finales van de EFL Cup geplaatst. Het team van Ole Gunnar Solskjaer kwam in de tweede helft van de wedstrijd tegen Colchester United driemaal tot scoren: 3-0. In de halve finale is Manchester City de tegenstander van the Mancunians, zo bleek niet veel later uit de loting.

Het eerste bedrijf op Old Trafford eindigde doelpuntloos. Manchester United domineerde de wedstrijd en bracht het merendeel van de eerste 45 minuten op de helft van de tegenstander door. Marcus Rashford was met een paar vrije trappen dicht bij een doelpunt, maar keeper Dean Gerken werd niet echt getest.

Gerken moest in actie komen op een lage voorzet richting Rashford en vlak voor rust ging een inzet van Anthony Martial net naast. Colchester United maakte verdedigend een goede indruk, maar kon Sergio Romero niet aan het werk zetten. In de tweede helft ondervonden de bezoekers de kracht van Manchester United.

Na een uitworp van Romero kwam de bal via Nemanja Matic terecht bij Rasford, die zes minuten na rust de 1-0 binnenschoot. Een eigen doelpunt van Ryan Jackson, die probeerde te voorkomen dat Rashford zou scoren, betekende de 2-0 en na een uur spelen stond Martial op de juiste plaats. De andere halve finale gaat tussen Aston Villa en Leicester City.