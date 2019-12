Man City naar laatste vier; Leighton Baines held en schlemiel tegen Leicester

Manchester City heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de kwartfinale van de EFL Cup. Op bezoek bij Oxford United uit de League One won de titelhouder met 1-3, dankzij een treffer van João Cancelo en een dubbelslag van Raheem Sterling. Zodoende dringt Manchester City door naar de halve finale. Hetzelfde geldt voor Leicester City, dat na strafschoppen te sterk bleek voor Everton. Dinsdagavond had Aston Villa zich al geplaatst door met 5-0 van Liverpool te winnen.

Oxford United - Manchester City 1-3

Op bezoek bij de derdedivisionist voerde Josep Guardiola acht wijzigingen door ten opzichte van het competitieduel bij Arsenal (0-3), wat onder meer leidde tot een centraal duo bestaande uit de zeventienjarige Taylor Harwood-Bellis en de achttienjarige Eric García. De voorhoede bestond met David Silva, Sterling en Riyad Mahrez wel uit vedetten. Het was echter rechtsback Cancelo die halverwege de eerste helft de score opende: de opgestoomde Portugees werd gelanceerd door Phil Foden, drong het strafschopgebied binnen, kapte naar buiten en schoot raak met een van richting veranderd schot.

Manchester City had grotendeels de controle over de wedstrijd, maar stichtte weinig gevaar. Oxford slaagde er echter in om nog minder kansen te creëren en zodoende viel er voor de neutrale toeschouwer weinig te genieten in het Kassam Stadium. De tweede helft was een stuk aantrekkelijker en begon direct met de gelijkmaker van Oxford, nadat Matt Taylor verdediger Harwood-Bellis uitkapte in het strafschopgebied en Claudio Bravo verschalkte. Kort daarna kwamen de bezoekers alweer op 1-2, nadat Sterling van dichtbij een voorzet van Angeliño afrondde. Niettemin rook Oxford bloed en was het een korte periode zelfs de bovenliggende partij.

Het overwicht leidde echter niet tot grote kansen en door todoen van opnieuw Sterling besliste Manchester City het duel. In een fase waarin de ploeg van Josep Guardiola de regie weer in handen kreeg, kon een vrijstaande Sterling opnieuw binnentikken na een voorzet vanaf de linkerflank. Ditmaal was het voorbereidende werk van Gabriel Jesus, na een rappe counter van de grootmacht. Cancelo trof achttien minuten voor tijd nog de paal. Aan de overzijde waren er enkele mogelijkheden voor Oxford om nog terug te komen in de wedstrijd, maar daar slaagde de ploeg niet meer in.

Everton – Leicester City 2-2 (Leicester w.n.s.)

Voor Everton was het duel met Leicester vermoedelijk de laatste wedstrijd onder leiding van interim-trainer Duncan Ferguson. De tijdelijke opvolger van Marco Silva begon uitstekend, met een zege op Chelsea (3-1) en een remise bij Manchester United (1-1), maar tegen Leicester hadden the Toffees het buitengewoon lastig. Bij rust stond het 0-2, dankzij twee doelpunten die elkaar snel opvolgden. James Maddison vond na 25 minuten de benedenhoek met een krachtige volley; kort daarna verdubbelde de onbemande Jonny Evans de marge toen een corner werd verlengd door Jamie Vardy.

In het tweede bedrijf maakte Marc Albrighton er bijna 0-3 van na een heerlijke hakbal van Vardy, maar de buitenspeler trof de lat. Zodoende bleef Everton in de wedstrijd. De hoop op een goed resultaat keerde volledig terug bij de thuissupporters toen een voorzet van Richarlison op waarde werd geschat door Tom Davies. De middenvelder nam de bal rond de strafschopstip ineens uit de lucht en vond de linkerhoek: 1-2. In de slotfase leek Leicester erin te slagen om de angel uit de aanvallen van Everton te halen, maar in de eerste minuut van de blessuretijd kwam de thuisploeg toch nog langszij.

Het was een weergaloos doelpunt: vanaf ruim twintig meter knalde Leighton Baines de bal met een prachtige curve in de linkerkruising. Er volgde direct een strafschoppenserie, die begon met missers van Maddison (Leicester) en Cenk Tosun (Everton). Daarna scoorde Ben Chilwell voor Leicester en miste nota bene Baines. Omdat er vervolgens niemand nog faalde vanaf elf meter, werd de misser van Baines de gastheer fataal. Zodoende blijft Leicester, de titeluitdager van Manchester City in de Premier League, ook actief in de EFL Cup.