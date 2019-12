‘Ajax en AS Monaco zetten talent van vijftien miljoen euro op lijstje’

Ajax werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Dani Olmo. De middenvelder van Dinamo Zagreb geldt echter inmiddels als onhaalbaar voor de Amsterdammers, daar hij voor een bedrag van om en nabij de veertig miljoen euro hard op weg lijkt naar Atlético Madrid. Olmo is echter niet de enige speler van de Kroatische topclub die op de radar staat in Amsterdam.

Sportske Novosti, een van de grootste sportkranten van het land, meldt dinsdag namelijk dat ook Nicola Moro in beeld zou zijn bij Ajax. Het 21-jarige talent weet zich dit seizoen meestal verzekerd van een basisplaats als controlerende middenvelder, nadat hij in de afgelopen voetbaljaargang nog lang verstek moest laten gaan vanwege een zware knieblessure.

Ajax zou echter niet de enige geïnteresseerde zijn. Moro heeft volgens de berichtgeving de aandacht getrokken van een aantal andere gegadigden, waaronder AS Monaco. Scouts van verschillende clubs waren vorige week dan ook aanwezig in het Maksimirstadion toen Dinamo het in de Champions League opnam tegen Manchester City.

De club uit Zagreb heeft naar verluidt een transfersom van vijftien miljoen euro in gedachten voor Moro, al neemt Dinamo mogelijk ook genoegen met een miljoen minder. De middenvelder, die nog vastligt tot medio 2023, speelde tot nu toe 99 officiële wedstrijden namens zijn werkgever, waarin hij 10 keer het net wist te vinden.