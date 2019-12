Enkele topaffiches in de achtste finales van de Champions League

De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft enkele topaffiches opgeleverd. In het Zwitserse Nyon werd Real Madrid door Kelly Smith en Hamit Altintop gekoppeld aan Manchester City, terwijl titelverdediger Liverpool het opneemt tegen Atlético Madrid. Chelsea stuit bij de laatste zestien op Bayern München.

Voor het Barcelona van Frenkie de Jong wacht een dubbele ontmoeting met Napoli, dat een groep met Liverpool, FC Salzburg en KRC Genk overleefde. Atalanta bereikte met Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens zeer verrassend de achtste finales en mag het daarin opnemen tegen Valencia, waar Jasper Cillessen normaal gesproken onder de lat zal staan. Los Che elimineerden Ajax, door vorige week de laatste groepswedstrijd in Amsterdam met 0-1 te winnen.

Ajax moest het in de groepsfase tevens afleggen tegen Chelsea, dat bij de loting een uitermate zware tegenstander uit de koker zag komen. The Blues nemen het in de achtste finales op tegen Bayern München. Titelverdediger Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, moet zien af te rekenen met Atlético Madrid om de laatste acht te halen. Het Juventus van Matthijs de Ligt werd gekoppeld aan het Olympique Lyon van Memphis Depay, al zal hij niet van de partij zijn. De aanvaller liep zondag een zware knieblessure op en is maanden uit de roulatie.

De ontmoeting tussen Real Madrid en Manchester City springt wellicht het meest in het oog. Thomas Tuchel suit met Paris Saint-Germain op zijn oude club Borussia Dortmund, terwijl Tottenham Hotspur het bij de laatste zestien ten slotte opneemt tegen RB Leipzig. De heenwedstrijden worden afgewerkt op dinsdag 18, woensdag 19, dinsdag 25 en woensdag 26 februari. De returns wachten vervolgens op dinsdag 10, woensdag 11, dinsdag 17 en woensdag 18 maart.

Volledige loting:

Borussia Dortmund (Dui) - Paris Saint-Germain (Fra)

Real Madrid (Spa) - Manchester City (Eng)

Atalanta (Ita) - Valencia (Spa)

Atlético Madrid (Spa) - Liverpool (Eng)

Chelsea (Eng) - Bayern München (Dui)

Olympique Lyon (Fra) - Juventus (Ita)

Tottenham Hotspur (Eng) - RB Leipzig (Dui)

Napoli (Ita) - Barcelona (Spa)