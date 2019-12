Van Hanegem: ‘Geen interesse, maar Feyenoord wilde ze toch vastleggen’

Feyenoord was zondag met 3-1 te sterk voor PSV en de Rotterdammers naderen de ploeg van trainer Mark van Bommel, die momenteel de vierde plek bezet, daardoor tot op drie punten. Voor clubicoon Willem van Hanegem kwam het niet als een enorme verrassing dat Feyenoord te sterk was voor de Eindhovenaren. Ondanks het goede resultaat kraakt hij echter ook wat kritische noten in zijn column in het Algemeen Dagblad.

“Bij Feyenoord vallen mij een paar spelers in negatieve zin op. Het eerste dat Sjaak Troost afgelopen zomer deed, was de contracten van Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra verlengen. Geen club was geïnteresseerd, maar Feyenoord wilde ze toch meteen langer vastleggen omdat Rob Jansen zich daar met de zaken bemoeide”, steekt hij van wal. “Als je deze jongens de laatste weken ziet voetballen, weet je eigenlijk niet wat je ziet. Zo slecht. Ze vormen een blok aan het been van dit elftal.”

Hoewel trainer Dick Advocaat regelmatig positief is over de talenten Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia, is Van Hanegem ook hier kritisch. Hij geeft namelijk aan dat de twee ‘geen beste indruk’ op hem maken: “Malacia is wel een speler naar mijn hart, maar hij staat al een tijdje stil. Dat komt natuurlijk ook omdat de club niet met Jong Feyenoord in de Eerste Divisie wilde spelen. Dan kun je jezelf ook moeilijk ontwikkelen.”

Een speler die de oud-middenvelder wel kan bekoren is Luis Sinisterra. De Colombiaan werd onlangs door Pierre van Hooijdonk nog omschreven als ‘een blind paard zonder hersens’, maar hier kan Van Hanegem zich niet in vinden: “Daar moest ik wel om lachen, want Van Hooijdonk zadelde Feyenoord destijds op met die Colin Kazim-Richards, toch? Daar kwam hij mee aanzetten. Maar als er eentje hersenloos was de laatste jaren bij Feyenoord, was het die gozer wel.”