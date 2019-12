Juventus is zónder De Ligt na één helft al klaar; Demiral maakt indruk

Juventus gaat in ieder geval enkele uren aan kop in de Serie A. Het team van trainer Maurizio Sarri was zondagmiddag duidelijk te sterk voor Udinese en heeft nu een punt meer dan Internazionale, dat in de avonduren bij Fiorentina uitkomt. Matthijs de Ligt moest voorrang verlenen aan Merah Demiral, maar kwam een kwartier voor tijd alsnog binnen de lijnen. AC Milan en Sassuolo hielden elkaar tegelijkertijd op een gelijkspel, terwijl Atalanta op bezoek bij Bologna een dure nederlaag leed.

Juventus - Udinese 3-1

Het team van Sarri gooide de wedstrijd al in de eerste helft in het slot. Juventus domineerde voor eigen publiek en nam na negen minuten reeds de leiding toen een schot van Ronaldo in een keer in de verre hoek verdween: 1-0. In de laatste acht minuten voor de pauze liep de thuisploeg verder uit. Gonzalo Higuain kreeg alle vrijheid om op te rukken en gaf op het juiste moment een pass op Ronaldo, die Bram Nuytinck zijn hielen liet zien en de 2-0 maakte. Op slag van rust verscheen ook nog de 3-0 op het scorebord. Merih Demiral kopte een corner vanaf links richting de doelmond, waar Leonardo Bonucci zijn hoofd tegen de bal zette.

Udinese, dat met Nuytinck, William Troost-Ekong en Hidde ter Avest in de basis aantrad, liet in de openingsfase na rust goed voetbal zien en was ook enkele malen dicht bij een aansluitingstreffer, maar zowel Gianluigi Buffon als Demiral speelde ijzersterk. Tussendoor eindigde een inzet van Paulo Dybala op de lat. Een kwartier voor tijd maakte De Ligt als invaller alsnog zijn opwachting: de Nederlander was de vervanger van Bonucci, die zich eerder aan zijn hoofd had geblesseerd. In de slotfase was met name Ronaldo dreigend, maar de paal stond een hattrick in de weg. In de extra tijd kreeg Udinese alsnog zijn aansluitingstreffer via Ignacio Pussetto.

AC Milan - Sassuolo 0-0

De thuisspelende ploeg leek na een halfuur spelen op voorsprong te komen in het San Siro, toen Theo Hernández een van richting veranderd schot in het doel zag verdwijnen. De VAR greep echter in, waarna de treffer werd geannuleerd. Franck Kessié zou kort voor de knal van Hernández hands hebben gemaakt. Het was sowieso geen gelukkige middag voor laatstgenoemde, want vanwege een gele kaart is de linksback een duel geschorst. In het keiharde duel vielen in totaal acht gele kaarten. Ismaël Bennacer leek kort voor rust alsnog te scoren, maar Sassuolo-aanvaller Domenico Berardi voorkwam dat de bal over de lijn ging, nadat zijn doelman al was geklopt. Rafael Leão dacht zeven minuten voor tijd uit te groeien tot matchwinner, maar zijn schot kwam op de lat terecht, tot ontsteltenis van de Milan-aanhang.

Bologna - Atalanta 2-1

Atalanta kende een beroerde start tegen Bologna, dat al na twaalf minuten kon juichen. Riccardo Orsolini raakte nog de paal, maar in de rebound was Rodrigo Palacio wel trefzeker. De bezoekers, met Marten de Roon als basisspeler en Hans Hateboer als invaller, konden daar in de eerste helft weinig tegenover stellen, al wist Mario Pasalic in de slotfase nog een levensgrote kans te missen. Acht minuten na rust tekende Andrea Poli al koppend voor 2-0, uit een perfecte voorzet van Takehiro Tomiyasu. Atalanta gaf echter nog niet op en verkleinde de achterstand na een uur spelen, met Ruslan Malinovskyi als doelpuntenmaker. In de slotfase was het voornamelijk tegenhouden voor Bologna, met Stefano Denswil in de verdediging en Jerdy Schouten als bankzitter. Danilo kreeg in de 88ste minuut nog een rode kaart voorgehouden, maar de overwinning van i Rossoblu kwam niet meer in gevaar.