‘Een van de tien beste transfervrije aanwinsten ooit’ verlengt ook bij Liverpool

In navolging van trainer Jürgen Klopp heeft ook James Milner zijn toekomst vrijdag verbonden aan Liverpool. De middenvelder beschikte over een aflopend contract, maar heeft bijgetekend tot de zomer van 2022. Milner kwam medio 2015 transfervrij over van Manchester City en zijn komst bleek een schot in de roos. De routinier, 33 jaar, heeft het gevoel dat er de komende jaren nog voldoende te bereiken valt met Liverpool.

Sinds Milner overstapte van Manchester City naar Liverpool kwam hij 198 keer in actie voor the Reds. Hij was goed voor 25 doelpunten en speelde in totaal vijf bekerfinales, waaronder die van de Champions League in juni. "Nadat hij al gauw werd benoemd tot viceaanvoerder, leverde hij een cruciale bijdrage aan de terugkeer van Liverpool in de Champions League, de bereikte finales in twee opeenvolgende seizoenen en het behalen van 97 punten in het afgelopen Premier League-seizoen", zo schrijft Liverpool.

De veelzijdige Milner werd door Jürgen Klopp op allerlei plekken ingezet, van linksback tot zijn voorkeurspositie centraal op het middenveld. Mede daardoor heeft hij veel wedstrijden achter zijn naam staan, al is Milner de afgelopen drie seizoenen niet verzekerd van een basisplek. Deze jaargang kwam hij tot twaalf optredens in de Premier League, waarvan acht als invaller. Evenwel werd hij in oktober van dit jaar door de Daily Mirror nog uitgeroepen tot een van de tien 'allerbeste transfervrije aanwinsten ooit'.

"Ik voel me gelukkig en bevoorrecht dat ik al vierenhalf jaar voor deze club mag spelen", zo geeft Milner aan. "Het is tot nu toe een geweldige tijd geweest. Ik heb de club zien veranderen en zien groeien. Ik geniet er iedere dag van om op de training te komen en met deze spelersgroep, deze trainer en deze technische staf samen te werken." Dat Klopp zich eveneens aan Liverpool heeft verbonden, doet Milner goed. "Het is duidelijk dat de grote baas zijn contractverlenging liet afhangen van die van mij, dus voel ik me nóg belangrijker", grapt hij.