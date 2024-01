Brighton vergeet zichzelf te belonen; West Ham had Kudus goed kunnen gebruiken

Het Premier League-duel tussen West Ham United en Brighton & Hove Albion heeft dinsdagavond geen winnaar opgeleverd. In een wedstrijd waarin de uitploeg de beste kansen had, werd er niet gescoord: 0-0. West Ham kon in eigen huis weinig potten breken en mag na afloop niet klagen over het verdiende punt.

The Hammers begonnen aan het duel zonder Mohamed Kudus. De middenvelder annex aanvaller is vanaf halverwege januari met Ghana actief op de Afrika Cup en ontbreekt nu al vanwege het eindtoernooi. Onder meer Edson Álvarez kreeg wel een basisplek van manager David Moyes.

Aan de kant van Brighton was er een basisplaats voor Jan Paul van Hecke. De centrale verdediger met een verleden bij onder meer NAC Breda en sc Heerenveen kan dit seizoen veelal rekenen op een plekje bij de eerste elf en dat was dinsdagavond niet anders. Bart Verbruggen startte op de bank, terwijl Joël Veltman wederom verstek moest laten vanwege een langdurige blessure.

De wedstrijd betekende een bijzondere mijlpaal voor James Milner. De 37-jarige middenvelder speelde zijn 632ste Premier League-duel en daarmee evenaart hij Ryan Giggs als nummer twee op de lijst van spelers met de meeste duels op het hoogste niveau van Engeland. Door in 2024 in actie te komen, is Milner daarnaast voor het 23ste op rij actief in de Premier League. Ook daarmee evenaarde de voormalig speler van Manchester City en Liverpool Giggs.

In de eerste helft van de wedstrijd was het lastig een ploeg aan te wijzen die beter speelde dan de tegenstander. Kansen waren er over en weer, waarbij de grootste mogelijkheid voor Brighton-middenvelder Pascal Gross was. Een voorzet van Milner belandde op het hoofd van de Duitser, maar Gross zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Alphonse Aréola.

In het tweede bedrijf werd Brighton duidelijk sterker en had de ploeg van Roberto De Zerbi een overwicht over West Ham. Zo kregen onder meer aanvaller João Pedro en verdediger Jack Hinshelwood goede mogelijkheden, maar The Seagulls wisten de ban maar niet te breken.

Met nog zo'n vijf minuten te spelen in de tweede helft volgde de grootste kans voor Brighton. Uit de kluns belandde de bal voor de voeten van invaller Jakub Moder, die oog in oog met Aréola weinig tijd had om na te denken. Moder nam de bal vanuit de lucht op de slof, maar schoot hoog over. Zo had Brighton lange tijd het beste van het spel, maar werd er door beide ploegen niet gescoord: 0-0.

