‘Het getuigt van armoede bij Ajax, ze mogen elkaar daarop aanspreken’

Ajax komt nog altijd bekomen van de uitschakeling in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag verloor dinsdag met 0-1 van Valencia, waardoor men na de jaarwisseling in de Europa League actief zal zijn. De Telegraaf constateert dat de selectie van de Amsterdammers enkele gebreken kent, hoewel de krant ook benadrukt dat Ajax dit seizoen het aan geluk ontbeerde.

'Ajax bleek dus niet zoals Ten Hag vaak zegt over zestien gelijkwaardige selectiespelers te beschikken. Hij gaf ook toe dat de afwezigheid van de specifieke kwaliteiten (diepgang, snelheid, scoren) van vooral David Neres en Quincy Promes en in hun kielzog Zakaria Labyad Ajax offensief ernstig verzwakte en als excuus mocht gelden', aldus het dagblad, dat erkent dat Ajax ook pech heeft gehad.

Ten Hag: 'CL-uitschakeling tegen Tottenham was intenser dan deze nederlaag'

De krant wijst naast de blessureleed in de voorhoede onder meer naar de wedstrijden tegen Chelsea. In de Johan Cruijff ArenA verloor Ajax met 0-1, nadat de openingsgoal van Quincy Promes volgens het dagblad ten onrechte door de VAR werd afgekeurd wegens buitenspel, terwijl men in Londen (4-4) een 4-1 voorsprong verspeelde door onder andere het wegsturen van Daley Blind en Joël Veltman.

'Wie het rijtje tot zich neemt, kan inderdaad concluderen dat het Ajax niet heeft meegezeten deze editie van de Champions League, waarbij ook geconstateerd kan worden dat het inbrengen van Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong als redmiddel op Europees topniveau van armoede getuigt. Technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag mogen elkaar daarop aanspreken als samenstellers van de selectie met de verplichting het maximale rendement uit de (jeugd)spelers te halen', zo klinkt het.