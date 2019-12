Ramos tipt ‘speler met grote toekomst’ De Ligt als opvolger

Sergio Ramos viert eind maart zijn 34e verjaardag en hoewel de verdediger nog wel even mee lijkt te kunnen, moet Real Madrid al wel voorzichtig na gaan denken over de opvolging van zijn aanvoerder. Matthijs de Ligt werd eerder dit jaar al eens in verband gebracht met een overstap naar de Koninklijke, maar koos er in de zomer uiteindelijk voor om naar Juventus te trekken. Ramos lijkt in de Oranje-international echter nog steeds een goede vervanger van hemzelf te zien.

“Het is nooit goed om vergelijkingen te trekken”, is het antwoord van Ramos op de vraag wie hem op moet volgen van oud-aanvaller Iván Zamorano bij het Mexicaanse TUDN. “Real Madrid heeft een erg goede jeugdopleiding en de club moet ervoor zorgen dat die nationale basis behouden blijft.”

“Er zijn echter ook goede spelers op de markt te vinden die Real aan kan trekken. Matthijs de Ligt is een verdediger met een grote toekomst. Hij moet nog wat ervaring opdoen, maar hij is zeker een speler voor de toekomst”, is Ramos lovend over de twintigjarige De Ligt, die woensdag vanwege een lichte blessure overigens niet van de partij zal zijn als Juventus het in de Champions League opneemt tegen Bayer Leverkusen.

Ramos liet ook zijn licht schijnen op de Ballon d’Or, die onlangs voor de zesde keer werd gewonnen door Lionel Messi. De sterspeler van Barcelona troefde daarmee onder meer Cristiano Ronaldo, oud-ploeggenoot van de verdediger in Madrid, af. Ramos denkt dat de twee nog altijd ver boven de rest uitsteken: “Ze zouden een speciale Ballon d’Or moeten maken voor Cristiano en Messi. Dan zou er nog een andere kunnen komen voor de rest. Dat zou uiteindelijk beter zijn voor het voetbal”, glimlacht hij.