Depay steekt tirade af: ‘Kijk naar me! Wat zie je? Boosheid? Ik ben furieus!’

Memphis Depay reageerde dinsdagavond woedend op een supporter van Olympique Lyon nadat hij zich met zijn club door een 2-2 gelijkspel tegen RB Leipzig had geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. De aanvoerder van de Franse topclub rende op een fan af die op het veld was gekomen en een spandoek gericht tegen Marcelo. De verdediger wordt vaak bekritiseerd door de eigen fans en was met het spandoek opnieuw het mikpunt van kritiek. De supporter toonde een doek met Marcelo afgebeeld als ezel en de tekst: 'Marcelo, verlaat onze club.' Depay heeft geen goed woord over voor de actie van de supporter en neemt het op voor zijn ploeggenoot.

Toen Depay het spandoek zag, ging hij door het lint. Hij rende op de man af die het spandoek in zijn handen had, gevolgd door een aantal van zijn ploeggenoten. De spelers van Lyon kregen het aan de stok met de ultra's, waarop stewards de spelers en supporters uit elkaar moesten houden. “Kijk naar me! Wat zie je? Boosheid? Ik ben furieus, ik ben kwaad en ik weet eerlijk gezegd niet wat ik hierop moet zeggen”, reageerde Depay na afloop in gesprek met RMC Sport.

Lyon kwam in eigen huis op een 0-2 achterstand, maar plaatste zich alsnog voor de knock-outfase door een aansluitingstreffer van Houssem Aouar en de gelijkmaker van Depay. “Dit was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben ons geplaatst. We hebben vandaag met ons hart gespeeld om ons te kwalificeren. Deze wedstrijd was ontzettend belangrijk voor ons en dat wisten we”, vervolgt Depay, die zich richt tot de fans: “Het is extreem moeilijk voor een team om te spelen, wetende dat iemand van ons een conflict heeft met de supporters, dat hij niet gesteund wordt door onze fans.”

“Wat verwacht je dan van ons als team? Dat we de supporters bedanken die onze families beledigen? Nee, maar eerlijk, ik moet hier een beetje voorzichtig zijn want ik word herinnerd aan mijn leven, aan mijn verleden. Ik wil die man niet meer zijn. Ik ben volwassen geworden en ben rustiger dan voorheen, maar ik heb hier geen woorden voor”, aldus Depay. “Het slaat nergens op dat we in een vol stadion spelen en de overwinning na een wedstrijd niet eens kunnen vieren met onse fans.”

“Als team geloven we in iedere speler als individu”, vervolgt Depay, die geen goed woord over heeft voor de fan die het spandoek liet zien. “Ja, ik rende naar de supporter met het spandoek om hem te zeggen: “Stop! Doe rustig, haal dat spandoek weg. Dat is beter voor iedereen.” Wie heeft de tijd om zoiets te maken? We hebben allemaal kinderen, we hebben allemaal ons werk, wie heeft er de tijd om een ezel op een vlag te tekenen? Als je de tijd hebt om dit soort dingen te doen, dan moet je eens goed in de spiegel kijken. Ga iets anders doen! Als je naar het stadion komt, dan hoor je ons te steunen. We houden van je steun, maar je hoort iedereen te steunen! Niet alleen de spelers die jij kiest, terwijl je de anderen links laat liggen.”

Het is niet de eerste keer dat Marcelo het aan de stok heeft met de achterban van Lyon. De ex-PSV'er heeft een slechte band met de ultra's van de club. Na een 2-1 nederlaag tegen Benfica, eerder dit seizoen, werden de spelers van les Gones opgewacht op het vliegveld en daar ontstond een woordenwisseling tussen Marcelo en de harde kern. Het leidde bijna tot een handgemeen en sindsdien leven de Braziliaanse verdediger en de ultra's op gespannen voet.