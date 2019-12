Johan Derksen voorziet grote problemen voor Ajax: ‘Een geweldige aderlating’

Johan Derksen vreest dat Ajax het gemis van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad dinsdagavond zal voelen in het cruciale Champions League-duel met Valencia. De drie buitenspelers zijn allen geblesseerd, waardoor de flanken bezet zullen worden door Noa Lang en Hakim Ziyech.

Derksen vindt het vooral zonde dat Ziyech noodgedwongen hangend op rechts moet spelen. De laatste weken maakte de spelmaker juist grote indruk in de as van het veld. "Je mist Ziyech op het middenveld. Voor hem speelt Álvarez en dat vind ik een geweldige aderlating. Hij redt zich aan die rechterkant ook wel, maar je hebt hem echt op het middenveld nodig, vind ik", vertelt de ervaren analist vlak voor de aftrap bij Veronica over Ziyech.

Ook het gebrek aan diepte op de flanken kan vanavond een probleem zijn voor Ajax, merkt Derksen op. "Dan moet je een jeugdspeler (Lang, red.) opstellen voor de diepte, maar dat is ook een speler die bij balverlies niet het overzicht heeft om mee te gaan. Daardoor word je kwetsbaar." Derksen verwacht ook dat Ziyech zijn spel enigszins zal moeten aanpassen. "Ziyech is de ideale man om een bal te geven op een diepgaande speler. Maar als er niemand diepgaat, dan gaat hij natuurlijk een individuele actie proberen en dan lijdt hij vaak balverlies."

Collega-analist Wim Kieft kan zich vinden in de woorden van Derksen. De oud-spits is benieuwd hoe Ajax de wedstrijd van vanavond zal benaderen, daar men aan een punt genoeg heeft om kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. "De omstandigheid dwingt je om wat voorzichtiger zijn dan normaal, vooral door de afwezigheid van snelheid voorin. Daardoor moet je ook weer je middenveld gaan omzetten. Voorzichtigheid is toch wel heel belangrijk vandaag."