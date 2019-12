‘PSV en Phillip Cocu gaan mogelijk slag slaan uit uitzichtloze situatie’

PSV denkt aan de komst van Asmir Begovic, zo wordt er zondag in de Engelse pers geclaimd. De 32-jarige doelman, tot januari door Bournemouth uitgeleend aan Qarabag Agdam uit Azerbeidzjan, hoeft in Engeland niet meer te rekenen op veel speelminuten, waardoor een definitieve transfer lonkt. Onder meer PSV wordt gelinkt aan de ervaren sluitpost.

Begovic zal naar verwachting in januari terugkeren bij Bournemouth, waar hij veel concurrentie heeft. Manager Eddie Howe heeft Aaron Ramsdale, Artur Boruc en Mark Travers hoger in de pikorde staan. Begovic zal daarom uitkijken naar een definitieve overstap, zo klinkt het. Naast PSV heeft de keeper naar verluidt ook voldoende transferopties in Engeland.

Ook West Ham United, Birmingham City en het Derby County van Phillip Cocu zouden belangstelling hebben voor de sluitpost uit Bosnië en Herzegovina. De 62-voudig international ligt momenteel tot medio 2021 vast. Mocht Bournemouth een nieuwe huurperiode aangaan, dan zou zijn nieuwe werkgever wel een deel van het salaris van 70.000 euro per week overnemen.

Het is echter ook goed mogelijk dat Begovic definitief overstapt naar Qarabag Agdam. De club uit Azerbeidzjan heeft namelijk een optie tot koop bedongen en vooralsnog maakt de doelman een sterke indruk. Tot op heden heeft Begovic vijftien wedstrijden gespeeld voor Qarabag Agdam, waarbij hij in zes duels de nul wist te houden.