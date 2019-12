‘Ik denk eerder dat het een houding is, dat Noa Lang helemaal niet zo stoer is’

Erik ten Hag kan vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II geen beroep doen op David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad. De trainer van Ajax heeft daardoor andermaal een basisplaats ingeruimd voor Noa Lang, die vorige week drie keer scoorde in de met 2-5 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente. Hans Kraay junior is bijzonder te spreken over de twintigjarige vleugelaanvaller van de Amsterdammers.

“Ten Hag had Promes gehaald en toen bleek dat Neres, Van de Beek, Ziyech en Tadic gebleven waren. Ik dacht dat je wel heel veel ontevreden spelers zou gaan krijgen, maar dat is niet gebeurd. Dat ligt ook wel aan het winnen, dan zijn ze wat rustiger. Nu ben je met Neres, Labyad en Promes drie buitenspelers kwijt, dus met terugwerkende kracht had Ten Hag gelijk”, zo begint Kraay jr. bij FOX Sports. Hij begrijpt wel dat Lang andermaal een basisplaats heeft bij Ajax.

“Er zijn niet veel andere smaken”, bekent de analyticus. “Hij komt weleens een beetje zelfverzekerd over. Ik heb het nu voor het eerst een tijdje gesproken en hij is een ontzettend rustige jongen. Ik denk eerder dat het een houding is, dat hij helemaal niet zo stoer is. Het is gewoon een leuke jongen. In het veld is hij zo ongelofelijk brutaal, dat het leuke er vanaf druipt. Dat is een pre.”

Ajax treft bij Willem II met Ché Nunnely een oude bekende, daar hij de jeugdopleiding van de Amsterdammers doorliep. “Ze hebben bij Ajax gezegd dat hij niet goed genoeg was om het eerste te halen, maar bij Willem II is hij heel goed. Net als die jongen aan die linkerkant, Köhlert. Snelheid en fitheid zullen altijd een wapen blijven, dan komen je kwaliteiten het beste naar boven”, concludeert Kraay jr. over de aanvaller, die tot dusver goed was voor drie doelpunten en vier assists. “Het is ook geen schande als je 42 wedstrijden in Jong Ajax gespeeld hebt en net niet het eerste gaat halen. Dan kan je nog een hele mooie carrière hebben.”