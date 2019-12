‘Erik ten Hag staat op de lijst en wordt gezien als serieuze kandidaat’

Everton is op zoek naar een nieuwe manager na het vertrek van Marco Silva. De ploeg uit Liverpool heeft verschillende kandidaten op het lijstje, onder wie Erik ten Hag. Volgens diverse Engelse media, waaronder The Times, Goal en Daily Express, is de trainer van Ajax een serieuze kandidaat om het roer over te nemen.

Naast de naam van Ten Hag worden door The Times ook Mauricio Pochettino (clubloos), Carlo Ancelotti (Napoli), Vitor Pereira (Shanghai SIPG) en Marcelino (clubloos) aan Everton gelinkt. Goal meldde eerder al dat Ten Hag naast David Moyes (clubloos), Mikel Arteta (Manchester City) en Leonardo Jardim (AS Monaco) op het lijstje van kandidaten staat.

Marcel Brands, technisch directeur van the Toffees, zou Ten Hag als favoriet hebben. De twee Nederlanders kennen elkaar goed vanwege hun tijd in Nederland. Brands was de laatste jaren werkzaam als technisch directeur bij RKC Waalwijk, AZ en PSV, terwijl oefenmeester Ten Hag de leiding had over diverse clubs, met Ajax voorlopig als laatste werkgever.

Volgens The Times is er gesproken óver of gesproken mét Pereira, Moyes, Marcelino en Ten Hag. De Engelse krant durft met zekerheid te stellen dat Pochettino, die onlangs werd ontslagen bij Tottenham Hotspur, sowieso is benaderd voor de functie op Goodison Park. Everton zou wel snel duidelijkheid willen hebben, daar de club met een achttiende plek in de Premier League rap de weg omhoog wil vinden.

Ten Hag werd in een eerder stadium al aan diverse topclubs in Europa gelinkt, zoals Bayern München. De coach van Ajax gaf echter resoluut aan dat hij geen tussentijds vertrek bij de Amsterdammers ambieert. "Ik richt me dit seizoen op Ajax, waar ik het goed naar mijn zin heb. De interesse streelt, maar meer niet. Ik heb alle energie en focus nodig om met Ajax bezig te zijn."