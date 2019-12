Frenkie de Jong lijkt vanavond in kraker andere rol te krijgen bij Barcelona

Frenkie de Jong begint zondagavond in de basis bij Barcelona voor de topper in LaLiga tegen Atlético Madrid. De Nederlander vormt in het Wanda Metropolitano het middenveld van Barcelona samen met Ivan Rakitic en Arthur. Sergio Busquets ontbreekt vanwege een schorsing in de wedstrijdselectie van de Catalaanse grootmacht. Daardoor is de kans groot dat De Jong vanavond als controleur speelt in plaats van als halfspeler.

Busquets pakte vorige week tegen Leganes (1-2 winst) zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor de middenvelder er niet bij mag zijn tegen Atlético. Op zijn plek kiest Barça-trainer Ernesto Valverdo voor Rakitic, waardoor het waarschijnlijk is dat De Jong 'met de punt naar achteren' zal spelen. Verder valt op dat Clement Lenglet in het centrum van de verdediging de voorkeur krijgt boven Samuel Umtiti.

Aan de kant van Atlético Madrid is het opmerkelijk dat Saúl Niguez als linksback staat geposteerd. Renan Lodi, die meestal op die positie speelt in het elftal van trainer Diego Simeone, zit op de bank. João Félix vormt een aanvalsduo met Álvaro Morata. De twintigjarige Portugees moest het midweeks tegen Juventus (1-0) nog doen met een invalbeurt, maar krijgt nu de voorkeur boven Vitolo.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saúl; Correa, Herrera, Thomas, Koke; João Félix, Morata.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Rakitic, De Jong, Arthur; Messi, Suárez, Griezmann