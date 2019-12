Internazionale en De Vrij grijpen de macht in Italië na misstap Juventus

Internazionale heeft zondag de koppositie in de Serie A veroverd. De formatie van coach Antonio Conte kon in eigen huis profiteren van puntverlies van rivaal Juventus door SPAL te verslaan: 2-1. Inter, met Stefan de Vrij negentig minuten in de basis, pakte de drie punten door een dubbelslag van Lautaro Martínez. Tegelijkertijd wist AC Milan op bezoek bij Parma drie punten te pakken door een late treffer van Theo Hernández: 0-1.

Internazionale - SPAL 2-1

Internazionale wist dat het optimaal kon profiteren van het puntverlies van titelconcurrent Juventus. La Vecchia Signora speelde eerder op de zondag met 2-2 gelijk tegen Sassuolo, waardoor Inter bij een overwinning de eerste plek zou pakken. De ploeg van Conte ging voortvarend van start en mocht na een kwartier spelen juichen. In de counter snelde Lautaro Martínez naar het vijandelijke doel en gaf hij met een bekeken schot van buiten de zestien meter het nakijken aan doelman Etrit Berisha: 1-0.

Vlak voor rust wist Martínez opnieuw het net te vinden. Antonio Candreva produceerde vanaf de rechterkant een voorzet die op waarde werd geschat door de Argentijn: 2-0. Meteen na de pauze maakte Mattia Valoti het weer spannend. De middenvelder dribbelde langs verschillende opponenten en schoot in de lange hoek raak: 2-1. SPAL kon daarna echter niet meer scoren, waardoor Inter na negentig minuten drie punten kon bijschrijven.

Parma - AC Milan 0-1

AC Milan hoopte zondagmiddag de weg omhoog te vinden in de Serie A door een zege te boeken. De bezoekers hadden meer balbezit en meer mogelijkheden, maar de ploeg van trainer Stefano Pioli kon het overwicht lange tijd niet omzetten in doelpunten. Pas vlak voor tijd wist AC Milan te scoren via Theo Hernández, die gepruts in de verdediging van Parma genadeloos afstrafte: 0-1. Door de overwinning heeft AC Milan nu zeventien punten uit veertien duels en klimt men naar de elfde plek; Parma blijft steken op de negende positie.