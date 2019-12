Siem de Jong heeft ‘conflicterend’ gevoel: ‘Als voetballer is het lastig’

Siem de Jong kreeg afgelopen woensdag als invaller weer speelminuten bij Ajax, toen hij binnen de lijnen kwam in het met 0-2 gewonnen Champions League-duel met Lille OSC. In gesprek met de NOS geeft de dertigjarige aanvallende middenvelder te kennen dat hij het mooi vindt om deel uit te maken van de huidige selectie van de Amsterdammers, maar dat het tegelijkertijd lastig is om zo weinig aan spelen toe te komen.

“Ik weet op dit moment wat mijn rol is, maar het is niet altijd even makkelijk om te accepteren”, zegt De Jong. De ervaren aanvallende middenvelder wordt vaak met Klaas-Jan Huntelaar binnen de lijnen gebracht als er een doelpunt nodig is in de slotfase, maar hij weet dat dit niet zo vaak voorkomt dit seizoen. “Het gebeurt niet veel dat wij nog moeten scoren op het laatst. In de meeste wedstrijden is het niet nodig dat ik of Klaas-Jan Huntelaar erin komen om wat te forceren.”

Siem de Jong: 'Speciaal om weer in de ArenA te staan'

De Jong werd vorig seizoen verhuurd aan het Australische Sydney FC en zijn rol leek na zijn terugkeer definitief uitgespeeld, maar trainer Erik ten Hag deed toch al vijf keer een beroep op hem. “Het is voor mij ook wel genieten om naar dit Ajax te kijken en elke dag met de jongens op het veld te staan. Het geeft een goed gevoel om hier onderdeel van te zijn. Ik weet dat het anders is dan de andere jaren die ik hier heb gespeeld. Als voetballer is het echter lastig. Het conflicterende is natuurlijk dat je wilt spelen.”

“Het is wel zo dat ik komende jaren wedstrijden wil spelen”, bekent De Jong. Zijn contract bij Ajax loopt komende zomer af. “En hier is die kans misschien niet zo groot. Ik ga dus kijken wat ik voor de rest kan doen. Het hangt er vanaf wat er komt. Ik sta best wel open voor een avontuur in het buitenland. Australië vond ik een mooi avontuur. Omdat ik daar de kans kreeg om veel te spelen. Mijn voorkeur gaat dus misschien iets meer uit naar het buitenland. Dat kan ook wel weer veranderen.”