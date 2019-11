Clubicoon ontfermt zich over De Ligt: ‘Hij kan hem enorm veel leren’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Juventus en de verdediger maakte een aantal lastige eerste maanden door in Turijn. De Oranje-international lijkt zich echter te hebben herpakt en oogstte louter lof voor zijn optredens tegen Atalanta en Atlético Madrid in de afgelopen week. Trainer Maurizio Sarri denkt dat het aantreden van clubicoon Andrea Barzagli in zijn staf te maken heeft met De Ligts goede spel van de afgelopen tijd.

Barzagli maakte acht jaar deel uit van de hoofdmacht van La Vecchia Signora en keerde onlangs als assistent terug bij de club. De oud-verdediger heeft al de nodige tijd doorgebracht met De Ligt, zo vertelde Sarri zaterdag tijdens een persconferentie: “Barzagli is natuurlijk een geweldige hulpbron voor ons en hij kan hem enorm veel leren op het gebied van individuele en collectieve tactieken.”

“We spelen elke drie dagen een wedstrijd, dus er is niet veel tijd om te trainen. Maar De Ligt kan wel een kwartiertje met Barzagli gaan zitten om videobeelden te bekijken en dat kan interessante dingen opleveren. Daarnaast went De Ligt ook aan de manier van spelen in Italië en begint hij zich steeds meer op zijn gemak te voelen, dat is altijd onderdeel van het proces geweest.”

Sarri ging in de aanloop naar het treffen met Sassuolo van zondagmiddag ook in op de situatie van Cristiano Ronaldo, die zich dit seizoen nog niet weet te onderscheiden: “Hij is een geweldige speler voor ons. Hij heeft nog steeds genoeg uithoudingsvermogen, maar misschien ontbreekt het hem op dit moment aan een beetje scherpte. Dat viel ook wel te verwachten.”

“We hebben drie aanvallers (Sarri doelt naast Ronaldo op Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala, red.) en we verwachten altijd veel van hen. Alle goede spitsen raken geïrriteerd wanneer zij niet scoren, ik denk dat dat alleen maar gezond is. Kijk, je kan erover zeggen wat je wil, maar Ronaldo is duidelijk niet zoals alle andere spelers. Niet alle spelers zijn hetzelfde. Als iemand deze situatie niet wil accepteren, is dat hun probleem en geen probleem van het team. Maar ik merk hier verder niets van, het is voor iedereen duidelijk.”