Mourinho's ogen twinkelen: 'De ballenjongen komt morgen met ons eten'

De wereld van Callum Hynes, ballenjongen bij Tottenham Hotspur, staat deze week op zijn kop. De vijftienjarige jongen leidde met zijn razendsnelle handelen de gelijkmakende 2-2 van the Spurs in tegen Olympiacos (uiteindelijk 4-2 voor Tottenham) en wordt daarvoor uitgebreid bedankt door manager José Mourinho.

De kersverse manager van de Londenaren heeft Hynes uitgenodigd om te komen eten met de selectie van Tottenham. "De ballenjongen komt met de spelers lunchen, bij de maaltijd voorafgaand aan de wedstrijd (zaterdag tegen Bournemouth, red)", zegt Mourinho op de persconferentie met twinkelende ogen. "Mooie dagen voor die jongen, en hopelijk hebben we hem geweldige herinneringen voor de rest van zijn leven kunnen geven. Prachtig voor hem."

De ballenjongen zelf zegt het moment nooit meer te zullen vergeten. "Het is allemaal wat onwerkelijk", reageert Hynes op de website van Tottenham. "Ik deed gewoon mijn werk en ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is. Ik heb de goal zelf niet eens gezien! Ik was bezig om de andere bal te halen en toen hoorde ik het gejuich. Ik draaide me om en zag dat Harry (Kane, red.) aan het juichen was."

"Ik keek naar de herhaling op het scherm en zag precies wat er gebeurd was. Je kunt aan mijn lach zien dat ik het ongelofelijk vond", aldus Hynes, die het prachtig vond dat Mourinho het doelpunt met hem kwam vieren. "José had dat niet hoeven doen, het was heel aardig van hem om naar me toe te komen. Het maakte mijn dag, nee, mijn leven! Ik hou van the Spurs en het was een ongelofelijk moment dat ik nooit zal vergeten."