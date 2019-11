Garcia wijst naar ‘mentale switch’ bij Ajacied: ‘Bij ons ontbreekt die urgentie’

FC Twente krijgt zondag bezoek van koploper Ajax, dat dit seizoen nog geen wedstrijd verloor in de competitie. De Tukkers gingen deze jaargang al zes keer onderuit. Vorig weekend bleek VVV-Venlo nog met 2-1 te sterk en de kritiek op het spel van de ploeg van trainer Gonzalo García García nam toe. De coach van de club uit Enschede kan zich vinden in de kritiek en kijkt daarbij ook naar zichzelf.

De Uruguayaanse trainer liet vrijdag op de persconferentie weten dat hij zijn spelers soms misschien wel teveel opdrachten mee het veld in geeft. “Uit de statistieken blijkt ook dat we zes kilometer meer hebben gelopen dan VVV afgelopen zondag. Maar het gaat er om wat je in het laatste deel voor het doel van de tegenstander doet”, wordt García García geciteerd door TC Tubantia. “Ik noem dat het money-moment, het deel waar je wint of verliest. En daar zijn we tegen VVV te weinig geweest. En dat is het verschil goed spelen of goed goed, en winnen.”

Hij baalde stevig van de verliespartij in Venlo. “Voor mij was het de grootste teleurstelling van het seizoen”, zo klinkt het. “Omdat we zoveel beter waren. In de rust wist ik ook niet zo goed wat ik de jongens moest meegeven, want ondanks de achterstand deden we veel dingen prima . Ik heb later de beelden meerdere keren bekeken en daaruit zie je dat we wel 25 momenten hadden waaruit we een kans konden halen. Maar op de momenten dat het kon, gaven we de bal niet, of volgde niet de juiste loopactie.”

“De vraag is altijd: is het een kwestie van kwaliteit of mentaliteit? Ik denk dat bij ons dat laatste het geval is”, aldus García García, die wijst naar een bepalende speler aan de kant van Ajax. “Bij een speler als Ziyech zie je dat hij in zijn hoofd een mentale switch heeft gemaakt. Hij wil per se scoren, of een assist geven. Bij ons ontbreekt die urgentie nog bij teveel spelers. Die voelen zich misschien wel te comfortabel aan de bal en denken dat het wel goedkomt. Je moet wel willen scoren en aanvoelen wanneer je moet killen. Sommige spelers gaan die ommezwaai uiteindelijk maken, anderen niet.” De wedstrijd tussen FC Twente en de Grolsch Veste begint zondag om 12.15 uur.