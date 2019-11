Boskamp en Janssen pakken dure aankoop van PSV aan na fiasco

Geen enkele speler van PSV maakte donderdagavond een goede indruk op de analisten van RTL 7. Jan Boskamp en Theo Janssen lichten na de 4-0 nederlaag bij Sporting Portugal onder meer Timo Baumgartl en Denzel Dumfries uit. De verdedigers van PSV hadden het moeilijk, zo constateren ze.

Baumgartl veroorzaakte op ongelukkige wijze de penalty waaruit Bruno Fernandes de 4-0 maakte. Dumfries, de nieuwe aanvoerder van PSV, werd veelal voorbijgelopen door zijn tegenstanders en was nergens te bekennen toen Jérémy Mathieu aan zijn kant scoorde uit een corner. Misschien nog wel belangrijker: hij manifesteert zich ondanks zijn nieuwe rol niet als een echte leider, merken Boskamp en Janssen op.

Boskamp trekt een vergelijking met de wedstrijd die Feyenoord eerder op de avond afwerkte tegen Rangers FC (2-2). "We zaten te zeiken op Marcos Senesi, maar... Ik lees net dat Baumgartl tien miljoen euro heeft gekost. Ik zou altijd zeggen dat je zo'n centrale verdediger zelf moet kunnen kweken. Het is veel geld, en hij maakt je ploeg niet sterker", aldus de analist. "Eerder minder", vult Janssen aan.

"Dumfries is een jongen die ontzettend hard moet werken. Als je hem die band geeft, verwacht je ook dat hij babbelt op het veld en zijn medespelers coacht. Dat zie je niet terug", merkt Boskamp op. Janssen vindt het veelzeggend over de staat van PSV dat trainer Mark van Bommel middenin het seizoen besloot om Pablo Rosario de aanvoerdersband te ontnemen en Dumfries de rol toe te bedelen.

"Aan het begin van het seizoen vormt een hiërarchie zich binnen een elftal. Daar komt een aanvoerder uit, maar nu moeten ze dat middenin het seizoen ook nog aanpassen. Ze hebben geen echte leider", geeft hij aan. "Je geeft dan spelers een band die daardoor extra verantwoordelijkheid voelen en misschien extra druk. Maar ze gaan juist minder spelen. Dumfries werkt keihard en gaat voorop in de strijd, maar heeft ook nog moeite met bepaalde dingen. Dat is geen jongen die de rest neerzet."

Boskamp trekt tot slot de conclusie dat er 'gewoon geen ploeg' op het veld staat. "Als je begrijpt wat ik bedoel. Ze wonnen geen duel, geen tweede bal, helemaal niks. De ploeg zat als los zand in elkaar. Dan moet je ingrijpen. Maar jongens als Donyell Malen, Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn zijn vandaag helemaal niet meer belangrijk voor je, omdat ze niet aan de bal komen." PSV is na de vernedering klaar in Europees verband. Op de laatste speeldag in de groepsfase speelt men tegen Rosenborg BK alleen nog om een financiële bonus en UEFA-coëfficiënten.