Advocaat: ‘Er moet hier toch iets gebeuren, zonder dat ik het hardop wil zeggen’

Feyenoord heeft donderdagavond in De Kuip een overwinning tegen Rangers FC nodig om zicht te houden op overwintering in Europa. Het wordt voor trainer Dick Advocaat opnieuw puzzelen, daar hij met de nodige personele problemen kampt. De oefenmeester geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen dat er in de winterse transferwindow eigenlijk ‘iets’ moet gebeuren.

“Ik ben hier vier weken bezig, maar er zijn continu spelers geblesseerd. Gericht trainen is dus niet aan de orde”, zo geeft Advocaat te kennen. Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps, Edgar Ié en Sven van Beek lijken het duel met Rangers sowieso te moeten missen. Nicolai Jörgensen verscheen woensdag wel op het trainingsveld, al is het nog de vraag of hij in actie kan komen. “De vechtlust, de afspraken in het veld, dat soort dingen. Maar echt tactisch werken, dat is nog niet gebeurd.”

Advocaat op zijn hoede: 'Rangers hebben echt een goed team'

Met Frank Arnesen werd afgelopen week de nieuwe technisch directeur gepresenteerd in De Kuip. “We hebben straks in elk geval mensen erbij die ervoor kunnen zorgen dat we wat sterker worden. Er moet hier toch iets gebeuren, zonder dat ik het eigenlijk hardop wil zeggen”, verwijst de ervaren oefenmeester naar de winterse transferwindow. Advocaat heeft sinds zijn aantreden indruk gemaakt op de selectie van Feyenoord, zo vertelt Leroy Fer in gesprek met de Volkskrant.

“Ik snap dat ze hem de Kleine Generaal noemen. Hij zegt gewoon: ‘Jij bent geen aanvoerder meer. Jij bent de nieuwe aanvoerder, maar dan verwacht ik wel wat van je.’ Pats, pats, pats. Ik heb heel goed samengewerkt met Stam. Maar de nieuwe trainer kwam binnen en drukte meteen zijn stempel. Het is allemaal superduidelijk”, legt Fer uit. Hij dacht zelf dat hij zich voldoende liet gelden op het veld. “De trainer zei: ‘Nee, nee, méér doen.’ Met de hele groep erbij. Dat vind ik goed. Vertel elkaar gewoon de waarheid.”