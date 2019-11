Van der Ende verklaart ‘kaartenregen’ Ajax: ‘Bewust of onbewust van invloed'

Ajax is dit seizoen in de Champions League de ploeg die tot dusver de meeste kaarten ontving. Daley Blind en Joël Veltman zijn geschorst tegen Lille OSC, terwijl Lisandro Martínez, André Onana en Quincy Promes op scherp staan. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende denkt te weten hoe het komt dat het team van Erik ten Hag in vier wedstrijden veertien gele en twee rode kaarten ontving.

In gesprek met De Telegraaf geeft de oud-scheidsrechter aan dat de voetbalbenadering van Ajax en het grote verschil in niveau tussen de Champions League en Eredivisie volgens hem de belangrijkste redenen zijn dat de Amsterdammers veel kaarten ontvangen in het miljardenbal. “Maar, vergeet ook niet dat Ajax iedere wedstrijd in de Champions League de beste scheidsrechters van Europa treft”, aldus Van der Ende. “De beste van Duitsland, Spanje of Italië is toch wat anders dan de nummer vijf, zes of zeven van Nederland. Die Europese toppers zijn van een ander niveau dan hun Nederlandse collega’s. Björn Kuipers en Danny Makkelie fluiten Champions League, maar daarachter komt een hele tijd niets.”

Van der Ende denkt bovendien dat het een rol speelt dat Ajax in de Eredivisie regelmatig dezelfde scheidsrechters treft, terwijl op internationaal niveau vaak een andere arbiter wordt aangesteld. “De Nederlandse arbiters zijn beter bekend met de spelers, voor hun is het topclub Ajax die ze fluiten en bewust of onbewust is dat van invloed op hun fluitgedrag. Ze zien vaker iets door de vingers, terwijl de buitenlandse toppers hier niet gevoelig voor zijn.”

Ten Hag denkt dat de vele kaarten het gevolg zijn van de speelstijl van Ajax. "Wij spelen pressievoetbal met heel veel ruimte in de rug en zijn positief agressief. Dan kun je daar tegenaan lopen. En wat onszelf aangaat: we moeten misschien enigszins slimmer zijn. Maar het aantal kaarten ligt aan de speelstijl. En op Champions League-niveau heb je betere tegenstanders", aldus de trainer.

De wedstrijd van woensdagavond tegen Lille staat onder leiding van de Duitse scheidsrechter Felix Brych. Het is niet de eerste keer dat Ajax te maken krijgt met Brych, want hij was afgelopen seizoen verantwoordelijk voor de uitwedstrijd van de Amsterdamse club tegen Real Madrid (1-4) in de achtste finale van het miljardenbal. Daarnaast nam hij de fluit ter hand in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve eindstrijd, toen Ajax in extremis met 2-3 verloor en zodoende een finaleplaats in rook zag opgaan.