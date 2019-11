Uitblinkende De Ligt hekelt tendens: ‘Daar wordt dan gelijk van uit gegaan’

Matthijs de Ligt was dinsdagavond goud waard voor Juventus in het Champions League-duel met Atlético Madrid. De Nederlandse verdediger voorkwam in de slotfase met een uiterste krachtsinspanning een zeker doelpunt van Ángel Correa en had daarmee een groot aandeel in de 1-0 zege van de Italianen. De Ligt kijkt na afloop tevreden terug op het duel in Turijn.

"Het was een goede wedstrijd", is zijn eerste reactie voor de camera van Veronica Inside. De Ligt vindt niet per se dat zijn optreden van vanavond het hoogtepunt is sinds zijn zomerse overstap van Ajax naar Juventus. "Ik heb wel meer goede wedstrijden gespeeld, maar dit was natuurlijk in de Champions League tegen Atlético, dus dat springt er wel uit. Ik ben er heel blij mee."

In de 83ste minuut kreeg De Ligt de handen op elkaar in het Allianz Stadium, door met een fraaie tackle in het strafschopgebied een inzet van Ángel Correa onschadelijk te maken. "Ik keek eigenlijk naar mijn man in het midden, toen João Félix de bal opeens met zijn buitenkant wegstak. Ik dacht: dat wordt sprinten geblazen. Gelukkig was ik net op tijd erbij", analyseert de verdediger dat moment.

De Ligt wil na afloop vooral de overwinning koesteren. Het betekende voor de Oranje-international opnieuw een uitstekend optreden, nadat hij afgelopen weekend bijvoorbeeld ook al had uitgeblonken in de Serie A tegen Atalanta. De Ligt lijkt ogenschijnlijk zijn draai gevonden te hebben bij Juventus, maar vindt zelf niet dat hij veel beter speelt dan bijvoorbeeld aan het begin van dit seizoen. "Het enige verschil is dat er geen handsballen meer zijn. Als mensen een wedstrijd van Juventus kijken en zien dat ik een handsbal maak, dan wordt er gelijk van uit gegaan dat ik slecht speel. Maar ikzelf en de club wisten wel hoe het ging. Ik was er zelf ook wel tevreden over. Gelukkig nu geen handsbal", besluit hij lachend.