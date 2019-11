Dessers kijkt met bewondering naar Ajax: ‘Die ballen van Ziyech, het is bizar’

Cyriel Dessers raakte zaterdagavond diep onder de indruk van Ajax. De spits van Heracles Almelo ging met zijn ploeg kansloos onderuit in de Johan Cruijff ArenA (4-1), terwijl de Amsterdammers volgens de Belg niet eens op hun allerbest waren.

"Echt niet normaal, die ploeg", aldus Dessers voor de camera van FOX Sports. "Ze waren zelfs nog een beetje slordig, maar zelfs dan is er nog zo weinig aan te doen." De aanvaller raakte op het veld met name onder de indruk van Hakim Ziyech, die twee assists gaf op Quincy Promes. "Je ziet die goals vallen en die zie je dan nog eens terug op het scherm. Die ballen van Ziyech... drie, vier keer bij de tweede paal. Die ballen vallen gewoon dood opeens. Ik dacht: hoe kan dat? Het is bizar."

In de openingsfase kon Heracles nog goed meekomen met Ajax, vond Dessers. "De eerste helft vond ik dat we het aardig deden. Eigenlijk uit het niets scoren zij. Maar dat weten we, dat is een kwaliteit." In de blessuretijd van de tweede helft zorgde Dessers voor een persoonlijk lichtpuntje, door na een lange rush te scoren. "Heel blij ben ik toch niet, maar het is beter dan niks, zullen we maar zeggen. Anders was het een heel lange avond voor niks geweest."