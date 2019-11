Stadion Real Madrid ontploft bij invalbeurt Gareth Bale

Real Madrid heeft zaterdagavond in LaLiga drie punten gepakt. Het team van Zinédine Zidane was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Real Sociedad en komt zodoende op gelijke hoogte met titelverdediger Barcelona, dat eerder met 1-2 van hekkensluiter Leganés won. De voorsprong op de Basken bedraagt nu vijf punten. Een veelbesproken moment in de tweede helft was de entree van Gareth Bale, die finaal door de fans werd uitgefloten.

De eerste helft in het Santiago Bernabéu was er een om van te genieten. In een heerlijke voetbalsfeer stonden twee teams tegenover elkaar die voortdurend de aanval opzochten. Een grote flater van Sergio Ramos was een smet op de eerste helft van Real Madrid. Na twee minuten spelen speelde de verdediger zonder te kijken de bal terug op Thibaut Courtois. Daar had Willian José al goed op geanticipeerd: de aanvaller onderschepte de bal net voor de doelman en tikte binnen. Het was de eerste tegengoal in 535 speelminuten.

Real Madrid groeide in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde, mede dankzij een bereidwillige Eden Hazard. Toch moest het team van Zidane ook waken voor de aanvallen van de Basken. Courtois keerde na een kwartier spelen een schot van Willian José en ruim tien minuten later keerde hij ook een inzet van Martin Ödegaard, na een heerlijke tegenaanval. Acht minuten voor rust nivelleerde Benzema de tussenstand: na een vrije trap van Luka Modric vanaf rechts werkte hij de bal met de schouder binnen.

Real Madrid had na rust slechts drie minuten nodig om aan de leiding te gaan. Modric gaf de bal op een meter of zeventien afstand aan Valverde, die zag hoe zijn schot via Mikel Oyarzabal achter doelman Alex Remiro eindigde: 2-1. Een kwartier voor tijd gooide Modric het duel in het slot. Na een voorzet van Bale legde Benzema de bal met het hoofd klaar voor de Kroaat, die het leer uitstekend achter Remiro schoot.

Bale was na 67 minuten in het veld gekomen voor Rodrygo en werd door een groot deel van het stadion uitgefloten. De Welshman kreeg binnen de lijnen echter steun van zijn teamgenoten en werd ook bij de viering van de 3-1 betrokken. Bale maakte zelf een gedreven indruk en had in de slotminuten met een beetje meer geluk kunnen scoren.