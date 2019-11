Brobbey bezorgt Ajax zege met eerste treffer; NEC behoudt koppositie in periode

Brian Brobbey heeft vrijdagavond zijn eerste officiële doelpunt in zijn loopbaan gemaakt. De zeventienjarige aanvaller viel in de tweede helft in bij Jong Ajax en bezorgde zijn ploeg met een kopbal een overwinning bij NAC Breda: 1-2. NEC won door een laat doelpunt van Tommie Van de Looi uiterst moeizaam van Helmond Sport en blijft daardoor aan kop in de tweede periode van de Keuken Kampioen Divisie. SC Cambuur en De Graafschap blijven door hun simpele overwinningen op de plekken om directe promotie naar de Eredivisie. Alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie lagen in de eerste speelminuut stil vanwege de actie 'Racisme, dan voetballen we niet.'

NAC Breda - Jong Ajax 1-2

Ondanks het optische overwicht van Jong Ajax kwam NAC Breda in de twintigste minuut op voorsprong. Sidney van Hooijdonk zette Mounir El Allouchi voor doelman Kjell Scherpen, waarna de middenvelder de bal beheerst laag in de hoek schoof: 1-0. Na een half uur kwamen er goede kansen voor de Amsterdammers. Lassina Traoré bediende zowel Ryan Gravenberch als Noa Lang, maar de Ajacieden mikten respectievelijk over en voorlangs. In de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog raak voor Ajax. Lang werd opnieuw weggestuurd door Traoré, omspeelde doelman Nick Olij fraai en scoorde vanuit een lastige hoek op de achterlijn: 1-1. Twintig minuten na rust had invaller Nicolas Kühn moeten scoren, maar de rechtsbuiten zag zijn inzet van dichtbij gekeerd worden door Olij. In de 85ste minuut trokken de beloften van Ajax de overwinning naar zich toe. Invaller Brian Brobbey kopte een prachtige voorzet van Juan Familio-Castillo van dichtbij binnen: 1-2. Ajax kwam in de allerlaatste minuut goed weg, toen NAC-verdediger Roger Riera op de paal kopte.

Helmond Sport - NEC 1-2

Het was eenrichtingsverkeer richting het Helmondse doel, maar NEC had moeite om het net te vinden. Jonathan Okita miste na acht minuten een enorme kans door voorlangs te schieten, terwijl Ole ter Haar Romeny na rust net voorbij ging aan een goede voorzet van Mart Dijkstra. De opluchting voor de Nijmegenaren was groot, toen Okita in de zestigste minuut eindelijk wist te scoren. De rechtsbuiten nam een voorzet van Bart van Rooij aan in de zestien en schoot via een Helmondse voet raak: 0-1. Tien minuten voor tijd maakte Helmond op prachtige wijze gelijk. Sander Vereijken schoot de bal van buiten de zestien prachtig in de kruising: 1-1. NEC nam geen genoegen met een gelijkspel en slaagde er in de blessuretijd in om de winnende te maken. Tommie Van de Looi nam een voorzet knap aan en vond de verre hoek: 1-2.

Excelsior - FC Volendam 1-2

Excelsior hield tegen FC Volendam na precies achttien minuten een aanvullende actie tegen racisme, waarbij supporters een rode kaart in de lucht staken. De thuisploeg had al in de vierde minuut op voorsprong kunnen komen, maar Steijn Meijer zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. Een paar minuten later sloeg FC Volendam met een vlijmscherpe counter toe, die via de weggesnelde Nick Doodeman bij Martijn Kaars eindigde: 0-1. Even daarna belandde een lage voorzet van Kevin Visser bij Derry John Murkin, die de bal simpel binnen schoof: 0-2. Aan de andere kant was een goede mogelijkheid niet besteed aan Elias Mar Omarsson, die over een voorzet heen trapte. Twintig minuten voor tijd bracht Excelsior de spanning terug: een kopbal van Jeffrey Fortes op aangeven van Dogucan Haspolat betekende 1-2. Volendam hield in de slotfase echter stand en mag zo drie punten bijschrijven.



Almere City FC - FC Den Bosch 0-2

FC Den Bosch begon goed aan de wedstrijd. Een kopbal van Jens van Son, die nog werd aangeraakt door de onfortuinlijke Torino Hunte, betekende de openingstreffer in het Yanmar Stadion: 0-1. Na rust maakten de Brabanders ook hun tweede treffer. Een lage voorzet van rechtsback Mats Deijl werd rustig binnen geschoven door Ruben Rodrigues: 0-2. Almere had in de slotfase nog een goede kans via Niek Vossebelt, die zijn kopbal van dichtbij op de lijn gekeerd zag worden.

MVV Maastricht - TOP Oss 4-0

MVV Maastricht kende een uitstekende start. Thijmen Goppel dribbelde in de vijfde minuut vanaf links naar binnen, draaide zich langs wat tegenstanders en vond met links de verre hoek: 1-0. In de levendige openingsfase raakte Cas Peters voor TOP Oss de paal, terwijl aan de andere kant een doelpunt van Anthony van den Hurk werd afgekeurd wegens hands. In de 27ste minuut mocht Van den Hurk wel door, nadat hij in vrijstaande positie werd bediend door Goppel. De spits tikte de bal eenvoudig binnen: 2-0. In de tweede helft gebeurde niet veel, totdat Luc Mares de wedstrijd in de 68ste minuut uit een rebound definitief in het slot gooide: 3-0. Joshua Holtby bediende een kwartier voor tijd Joeri Schroijen, die eenvoudig het vierde Maastrichtse doelpunt maakte: 4-0.

FC Dordrecht - Telstar 2-3

Telstar kwam in Dordrecht in de 24ste minuut op voorsprong. Reda Kharchouch had geluk dat zijn schot zodanig van richting werd veranderd door Fabian de Abreu dat doelman Petar Stoskovic kansloos was: 0-1. Telstar verdubbelde daarna zijn voorsprong. Een lage voorzet van linksback Shayne Pattynama werd eerst door Kharchouch verlengd en daarna op de doellijn binnen gegleden door Elayis Tavsan: 0-2. Dordrecht kwam door twee opeenvolgende penalty's terug in de wedstrijd. Vlak voor rust werd Pedro Marques naar het gras gewerkt, direct na de pauze ging Thomas Schalekamp tegen de vlakte. Beide strafschoppen werden benut door Marques: 2-2. Telstar liet het hoofd echter niet hangen en kwam opnieuw op voorsprong. Kharchouch nam een diepe voorzet aan op de borst en bleef oog in oog met doelman Stoskovic ijzig kalm: 2-3. Een kopbal van Dordrecht-middenvelder Lewis Montsma kwam daarna via de onderkant van de lat terug het veld in, waardoor Telstar een zwaarbevochten zege behaalde.

FC Eindhoven - SC Cambuur 0-3

Hoewel sc Cambuur een duidelijk veldoverwicht had, had de koploper grootse moeite om kansen te creëren tegen het stugge FC Eindhoven. Mees Hoedemakers zag een gevaarlijke poging vlak voor rust net naast gaan, doordat verdediger Bart Biemans de bal nog half blokte. Direct na rust begon het een stuk beter te lopen bij Cambuur, dat ruim afstand nam. Een vrije trap van Hoedemakers werd door Calvin Mac-Intosch binnen gekopt: 0-1. Issa Kallon bereikte daarna met een feilloze voorzet Robert Mühren, die zich een ware spits toonde: 0-2. Een indraaiend schot van Mitchel Paulissen vanaf de rand van de zestien zorgde voor 0-3.

Go Ahead Eagles - Roda JC Kerkrade 1-1

Roda JC scoorde na iets meer dan twintig minuten in de persoon van Jordy Croux, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurde de treffer af omdat de rechtsbuiten de bal met de hand meenam, nadat hij hij eerst tegen doelman Hobie Verhulst op had geschoten. Gepruts achterin bij Go Ahead leverde Roda vlak na rust alsnog de voorsprong op. Ike Ugbo profiteerde daarvan en legde de bal in drie instanties rustig in de bovenhoek: 0-1. Roda leek op weg naar een minimale zege, maar een gouden wissel van trainer Jack de Gier leverde Go Ahead de gelijkmaker op. Antoine Rabillard stond koud twee minuten in het veld toen hij een voorzet van Jaroslav Navratil tot doelpunt promoveerde: 1-1.

De Graafschap - Jong PSV 4-1

De Graafschap zette Jong PSV direct onder druk. Een kopbal van Ralf Seuntjens in de beginfase kon ternauwernood gekeerd worden door doelman Mike van de Meulenhof. Ondanks de grote druk van de Doetinchemmers scoorde Jong PSV via Amar Catic, die Ted van de Pavert eruit liep en in twee instanties scoorde: 1-0. De Graafschap maakte vrijwel direct gelijk, doordat een indraaiende voorzet van Daryl van Miechem aan iedereen voorbij ging: 1-1. Ted van de Pavert hielp de thuisploeg daarna met een kopbal uit een hoekschop aan een 2-1 voorsprong bij rust. Ook in de tweede helft was De Graafschap oppermachtig, hetgeen al snel resulteerde in de 3-1. Mohamed Hamdaoui sneed van links naar binnen en vond de verre hoek. Stef Nijland tekende na een een-twee met Seuntjens voor 4-1.

Jong FC Utrecht - Jong AZ 2-1

Jong FC Utrecht nam na zestien minuten de leiding. Een scherp aangesneden indraaiende vrije trap van Odysseus Velanas werd in één keer binnen getikt door Tommy St. Jago: 1-0. Die voorsprong werd na een half uur vergroot. Jonas Arweiler behield het overzicht en legde af naar Justin Lonwijk, die met een lage schuiver scoorde: 2-0. Jong AZ deed al snel wat terug. Een poging van Richard Sedlacek plofte via een Utrecht-verdediger in de verre hoek: 2-1.