Tottenham-uitspraak uit 2015 achtervolgt ‘ongewenste’ Mourinho

In februari 2015, vlak voor de gewonnen League Cup-finale tegen Tottenham Hotspur, biechtte José Mourinho op dat hem in 2007 een baan was aangeboden bij the Spurs. "Ik kon niet gaan", aldus de coach, die in 2015 aan zijn tweede dienstverband bij Chelsea bezig was. De manager van the Blues vertelde dat een afspraak met Chelsea hem destijds twee jaar lang verbood om in Engeland te trainen. Op de vraag of hij een avontuur bij Tottenham had overwogen als de twee clubs uit Londen er toch onderling uit waren gekomen, antwoordde Mourinho gedecideerd: "Nee, want ik hou teveel van de Chelsea-fans. Ik ben Chelsea."

Supporters van zowel Chelsea als Tottenham deinzen er op social media niet voor terug de trainer te attenderen op zijn uitspraken uit 2015. Vierenhalf jaar verder lijkt Mourinho zijn oude liefde echter te zijn vergeten. Nadat de fans van Tottenham dinsdagavond nog moesten bekomen van het toch plotselinge ontslag van Mauricio Pochettino, volgde op woensdagochtend een nieuwe plotwending: de club had the Special One tot medio 2023 aangesteld als eindverantwoordelijke. Voetbalminnend Engeland was in shock door de sneltreinvaart van nieuws uit Noord-Londen, met als uitkomst dat de supporters van Tottenham zich maar tevreden moeten stellen met de flamboyante Portugees.

Na de kortstondige soap uitten heel veel fans van the Spurs hun ongenoegen over de gang van zaken, onder meer op Twitter. Het eerste beklag: waarom Pochettino de laan uitsturen? Hoewel Tottenham inderdaad slecht draait dit seizoen, had de Argentijn toch meer krediet verdiend, zeker na het behalen van de Champions League-finale afgelopen seizoen? Ten tweede: waarom Mourinho aanstellen? Er waren zat alternatieven, terwijl het voetbal onder Mourinho vaak niet om aan te zien is. Het duurde niet lang voordat #MourinhoOut trending topic was in het Verenigd Koninkrijk.

'We moeten moeilijke beslissingen nemen'

Het vertrek van Pochettino kwam niet uit de lucht vallen, maar tegelijkertijd heerste er in Engeland ook wekenlang de overtuiging dat de voormalig verdediger het tij wel kon keren. Met veertien punten uit twaalf wedstrijden en een veertiende plek in de Premier League is de situatie van Tottenham erbarmelijk, maar gek genoeg niet zonder perspectief, aangezien nummer vijf Sheffield United slechts drie punten meer heeft verzameld. Daarnaast ligt Tottenham in Groep B van de Champions League, achter Bayern München, op koers voor een plek in de knock-outfase van het miljardenbal.

Toch kwam de buitenwacht dit seizoen al snel tot de conclusie dat het snel voorbij kon zijn voor Pochettino. De manager kon zijn spelers niet meer raken, zeker niet na de triomf van het behalen van de eindstrijd van de Champions League, die met 0-2 werd verloren van Liverpool. De koek was op na een cyclus van vijf jaar met doorgaans positief voetbal zonder prijzen. Onder Pochettino werd de weg omhoog ingezet bij Tottenham, met de nog nooit behaalde tweede plek in de Premier League in 2017 als toppunt. De trainer kreeg lof voor zijn prestaties in Londen, vooral omdat Tottenham, in tegenstelling tot de meeste concurrenten, zelden (diep) in de buidel tastte voor versterkingen.

Nu gaat Tottenham verder zonder de geliefde Argentijn. Daniel Levy, de voorzitter die door fans van Tottenham wordt aangespoord om vaker de knip te trekken, had het ontslag liever niet gezien. "Helaas zijn de resultaten in binnenlandse competities al sinds het einde van vorig seizoen extreem teleurstellend. Het bestuur moet moeilijke beslissingen nemen, dat doen we in het belang van de club. Mauricio en zijn staf zullen altijd onderdeel blijven van onze clubgeschiedenis. Ik bewonder de manier hoe hij met moeilijke situaties is omgegaan", zo gaf de preses aan op de clubsite.

Mauricio Pochettino has been sacked by @SpursOfficial. He helped the club to punch massively above their weight for years. Good luck with finding a better replacement....ain’t gonna happen. — Gary Lineker (@GaryLineker) 19 november 2019

'Antivoetbal' in Noord-Londen?

Nog geen 24 uur later heeft Tottenham de opvolger van Pochettino al in huis. Niet Massimiliano Allegri, Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Carlo Ancelotti of zelfs Erik ten Hag, maar Mourinho moet de club uit het slop trekken. "Met José hebben we een van de succesvolste managers in het voetbal gestrikt", aldus Levy, die volgens Engelse media al enkele weken intensief contact had met de markante trainer. "Hij heeft een schat aan ervaring, kan teams inspireren en is een groot tacticus. Bij iedere club waar hij gewerkt heeft, heeft hij prijzen weten te winnen. We geloven dat hij energie en geloof in de kleedkamer zal brengen."

De keuze voor Mourinho is om meerdere redenen opvallend. De trainer staat bekend om zijn uitpuilende prijzenkast, maar ook om een bepaald soort voetbal: 'klinisch', 'antivoetbal' en 'de bus parkeren' zijn slechts enkele termen die zijn gebruikt om het spel onder Mourinho de afgelopen jaren te duiden. Dit beeld contrasteert met de wens van menig Tottenham-fan, die vanwege het structurele gebrek aan trofeeën zich in ieder geval gelukkig wil prijzen met sierlijk voetbal. Daarnaast koestert Mourinho steevast de wens om goede spelers te halen. Zodoende zijn hoge transferuitgaven gevraagd, terwijl Levy het geld liever niet ziet rollen.

Het opmerkelijkste aspect aan de relatie tussen trainer en club is wellicht de lichte aversie die eerstgenoemde in dienst van Chelsea en Manchester United altijd richting the Spurs toonde. Bijvoorbeeld in september 2004, in de beginperiode van Mourinho in Engeland, na een 0-0 remise op Stamford Bridge: "Ze hebben de bus geparkeerd en hebben die voor het doel laten staan. Ik zou als fan gefrustreerd zijn als ik hiervoor zestig euro had betaald, want Tottenham kwam om te verdedigen. Dit is een lastige competitie, iedereen kan verliezen. Misschien verliest Tottenham zelfs als ze met elf man verdedigen."

Mourinho had het eerder ook gemunt op de supporters van Tottenham, die na de 0-3 overwinning op Old Trafford in augustus 2018 zongen dat de oefenmeester van United niet meer zo speciaal was. Mourinho sloeg terug door de 2-1 zege van United tegen Tottenham in de halve finale van de FA Cup enkele maanden eerder aan te halen. "Ze zongen het liedje niet toen we ze op Wembley versloegen. Toen hadden ze nog de droom om de bekerfinale te halen en om een titel te winnen, want die winnen ze niet veel. Op die avond zongen de fans van United over the Special One."

'Sommige jongens willen niet blijven'

Bij zijn aanstelling liet Mourinho weten dat hij met hernieuwd energie zijn klus bij Tottenham aangaat. "Ik kijk er naar uit om bij een club aan de slag te gaan met zo'n geweldige geschiedenis en achterban. De kwaliteiten in de selectie en de jeugdopleiding stemmen me optimistisch. Het heeft me altijd aangetrokken om met dit soort spelers te kunnen werken", meende de 56-jarige coach. Het is echter de vraag of Mourinho lange tijd aan de slag kan met de huidige spelersgroep, want onder anderen ex-Ajacieden Christian Eriksen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld worden gelinkt aan een vertrek.

Mourinho heeft mogelijk binnen de gehele organisatie veel werk te verrichten in een poging Tottenham weer naar de top van Engeland te loodsen. In september gaf hij in de hoedanigheid van analist bij Sky Sports aan dat er wat moet veranderen aan de filosofie van de club. "Ik heb nu het gevoel dat sommige jongens niet willen blijven. Kijk maar naar wat er bijvoorbeeld gebeurt met Eriksen, Vertonghen en Alderweireld", doelde hij op de aflopende contracten van het drietal. Mourinho beweerde dat het trio Tottenham na een jarenlange samenwerking wilde verlaten.

"Ze hebben hun ogen gericht op het grotere plaatje. Ze zien dat andere spelers meer geld krijgen, ze zien dat andere spelers meer titels winnen", zei Mourinho, die wees naar Kyle Walker, die Tottenham in 2017 verliet en met Manchester City onder andere twee keer landskampioen werd. "Ze kijken naar mogelijkheden om bij Real Madrid, Barcelona of Paris Saint-Germain te spelen", aldus Mourinho, die toen al het gevoel had dat een hecht team smeden weer topprioriteit moest worden. "Deze ploeg is op dit moment in ieder geval niet de gefocuste familie waar de chemie vanaf spat."