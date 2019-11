Dolgelukkige Mourinho looft ‘beste stadion ter wereld’ en zet in op talenten

José Mourinho kijkt als vanzelfsprekend uit naar zijn nieuwe functie als manager van Tottenham Hotspur. De Portugees werd woensdag gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino en reageert bij Spurs TV dolgelukkig op zijn aanstelling. "Ik had niet gelukkiger kunnen zijn. Als ik niet gelukkig was, was ik hier niet geweest", aldus de oefenmeester.

Mourinho was het laatst actief als manager van Manchester United, waar hij december vorig jaar de laan uit werd gestuurd. De coach laat de fans van Tottenham weten dat hij staat te trappelen om te beginnen. "Wat ik kan beloven? Passie. Voor mijn werk, maar ook voor mijn club. Het is een voorrecht om als manager naar een club te gaan waar de spelers met wie hij gaat werken hem zo gelukkig maken."

De voormalig trainer van onder meer Chelsea en Internazionale vindt dat Tottenham over een uitstekende spelersgroep beschikt. "Ik kijk uit naar de samenwerking met deze selectie", aldus Mourinho, die benadrukt dat hij graag met jonge talenten werkt. "Er is geen manager in de wereld die het niet leuk vindt om te werken met jonge spelers en ze te helpen in hun ontwikkeling. Het probleem is soms bij clubs dat de jeugdopleiding niet goed genoeg is om spelers van voldoende kwaliteit te produceren. Deze club heeft een historie met een academie die goede jonge spelers aflevert aan het eerste elftal. Natuurlijk kijk ik ernaar uit om daarmee te werken."

The Spurs spelen sinds kort in het gloednieuwe Tottenham Hotspur Stadium, waar Mourinho erg naar uitziet. "Als je dit een mooi stadion noemt, dan ben je te bescheiden. Je moet zeggen: dit is het beste stadion van de wereld. Dat is de realiteit. En het trainingscomplex is ook ongeëvenaard, het kan waarschijnlijk alleen vergeleken worden met dat van enkele American Football-clubs. Je kan het niet vergelijken met clubs uit het Europese voetbal, op ieder niveau, en ik ben bij de meeste clubs geweest. En ook het stadion is met geen ander stadion te vergelijken. Dat is iets dat ons allemaal erg trots moet maken. De omstandigheden die hier zijn om te werken zijn gewoon geweldig."

Tottenham staat er met een veertiende plek in de Premier League slecht voor, maar Mourinho maakt zich daar niet veel zorgen om. "We weten waar we staan en we weten dat we daar niet horen te staan. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Het komende duel willen winnen, daarna het volgende ook weer, enzovoort. Aan het einde van het seizoen zullen we dan zien waar we staan, maar ik weet zeker dat we in een andere positie zullen verkeren dan waar we nu zitten. Ik kijk uit naar de uitdaging en naar de verantwoordelijkheid om vreugde te brengen bij iedereen die van deze club houdt."