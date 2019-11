‘Manchester United vergeet Mandzukic en richt pijlen op andere goalgetter’

Edin Dzeko keert na drieënhalf jaar mogelijk terug in de Premier League. ESPN verzekert woensdag namelijk dat 33-jarige spits van AS Roma op dit moment de belangrijkste kandidaat is om de voorhoede van Manchester United te komen versterken. Dzeko was eerder in de Premier League actief voor Manchester City en wist toen in 130 competitiewedstrijden 50 doelpunten te maken.

Het is al langer bekend dat Manchester United met het oog op de winterse transferperiode op zoek is naar een ervaren aanvaller. De bij Juventus overbodig geworden Mario Mandzukic was geruime tijd de beoogde droomaanwinst van manager Ole Gunnar Solskjaer, maar ESPN verzekert dat nu de naam van Dzeko bovenaan het wensenlijstje van de Noor prijkt.

Dzeko is op 33-jarige leeftijd nog altijd zeer belangrijk voor AS Roma: met vijf doelpunten in twaalf competitiewedstrijden is hij momenteel clubtopscorer van de Romeinen. Voor de eveneens 33-jarige Mandzukic geldt juist dat hij bij Juventus op een dood spoor zit. De Kroaat speelde dit seizoen nog geen enkele minuut onder Maurizio Sarri en lijkt in januari bij een acceptabel bod te mogen vertrekken.

Manchester United ziet in principe geen heil in het aantrekken van spelers op leeftijd, maar voor Dzeko zou vicevoorzitter Ed Woodward graag een uitzondering willen maken. The Red Devils staan momenteel in de Premier League teleurstellend zevende en beschikken voorin nauwelijks over routine: Anthony Martial en Marcus Rashford, op dit moment de twee belangrijkste spitsen van United, zijn beiden nog maar 22. Dzeko heeft bij AS Roma nog een contract tot de zomer van 2022.