Promes: ‘Niet mijn favoriete positie, maar zet graag trots opzij voor het EK’

Quincy Promes is van nature een aanvallend ingestelde speler, al begon de Ajacied dinsdagavond wel als rechtsback in de afsluitende EK-kwalificatie van het Nederlands elftal tegen Estland (5-0). Promes voelt zich als vleugelverdediger nog niet in zijn element, maar zou er geen moeite mee hebben om volgend jaar op het EK in de achterste linie van Oranje te spelen.

"Verdedigend moet ik nog veel leren, maar rechtsback is wel een positie waarop ik uit de voeten kan", zegt Promes na afloop van het thuisduel met Estland in gesprek met NUsport. "Dankzij de bagage van mijn seizoen bij Sevilla gaat het redelijk, ook tegen Estland. De bondscoach ziet in mij ook een mogelijke rechtsback, anders stelt hij me daar niet op tegen Estland. Ik zeg eerlijk: rechtsback is niet mijn favoriete positie, maar ik zet graag mijn trots opzij richting en op het EK."

Bondscoach Ronald Koeman, die voor de rechtsbackpositie doorgaans voor Denzel Dumfries of Joël Veltman kiest, was tevreden over de prestatie van Promes tegen Estland. "De eerste helft kwamen we een paar keer goed door over rechts", aldus de keuzeheer van het Nederlands elftal. "Maar na verloop van tijd was er weinig ruimte. De afstemming moet dan nog beter, al zal het gek zijn als dat nu in één keer al helemaal goed gaat."

Promes beseft dat hij het een stuk lastiger zal hebben tegen ploegen met meer aanvallende intenties dan Estland. "Het wordt anders als ik echt een man uit moet schakelen, maar tegen Estland was ik in de praktijk een soort rechtsbuiten en dan kom ik met mijn aanvallende kwaliteiten uitstekend tot mijn recht. En dan speel ik er ook graag. Als de ploeg me nodig heeft, dan sta ik rechtsback."