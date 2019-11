Van der Sar: ‘We hebben ze nodig, want Ajax gaat spelers kwijtraken’

Ajax was vorig seizoen de verrassing van het Champions League-seizoen, maar toch slaagden de Amsterdammers er afgelopen zomer aardig in om de selectie bij elkaar te houden. Ook dit seizoen is de ploeg van trainer Erik ten Hag weer een opvallende deelnemer aan het miljardenbal en algemeen directeur Edwin van der Sar is te spreken over de prestaties tot nu toe. In zijn column in De Telegraaf spreekt de oud-doelman de ambitie uit om met Ajax aansluiting te vinden bij de Europese top.

“Het is onze grootste ambitie om permanent tussen de besten te blijven. We hebben de eerste periode van dit seizoen in dat opzicht goede stappen gezet. Het publiek heeft opnieuw fantastische wedstrijden gezien, waarin we misschien niet altijd het resultaat boekten dat we verdienden. Ik denk aan ons optreden bij Chelsea”, vertelt hij. Van der Sar geeft aan dat Ajax er ‘over de hele linie’ goed voor staat en is ook te spreken over de talentontwikkeling bij zijn club.

Als voorbeeld wijst hij naar Oranje Onder-17, dat onlangs, met zeven talenten van Ajax in de gelederen, vierde werd op het jeugd-WK in Brazilië. “Het niveau bij onze Academy moet heel hoog blijven. Daarom ligt ook daar onze focus.” De directeur geeft aan met plezier te kijken naar de doorbraak van Sergiño Dest en de wedstrijden die Noa Lang, Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch al in de hoofdmacht hebben gespeeld.

“Deze jongens gaan komend jaar ook weer stappen maken. We hebben ze nodig, want volgend jaar zal Ajax ongetwijfeld ook weer spelers kwijtraken. Ja, je kunt op de transfermarkt het elftal aanvullen, maar niet elke aankoop is gegarandeerd succesvol. Het is belangrijk om de eigen jeugd kansen te blijven geven. Ook daar staat Ajax voor”, sluit hij af.