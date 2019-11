Racisme teistert Nederland: FC Den Bosch - Excelsior stilgelegd

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en Excelsior is zondagmiddag na een halfuur spelen stilgelegd, nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira racistisch werd bejegend door een deel van het thuispubliek. Scheidsrechter Laurens Gerrits greep direct in en stuurde beide ploegen naar binnen. Na een afkoelingsperiode is de wedstrijd weer hervat.

"Het is heel goed dat hier een keer tegen opgetreden wordt", zegt analist Hans Kraay jr. in de studio van FOX Sports. "We hebben het er al veertig jaar over en eindelijk is er eens iemand die zegt: 'Hup, we gaan met zijn allen naar binnen'. Dit is gewoon niet meer van deze tijd. Heel goed van Laurens Gerrits. Het zullen er misschien vijf zijn bij de supporters van Den Bosch, maar dan nog moet je gewoon naar binnen gaan."

"Ik hoorde vanuit het Excelsior-kamp dat de nummer achttien emotioneel was, vanwege de dingen die naar hem geroepen werden", licht Gerrits zelf toe bij FOX Sports. "Ik ben met hem in gesprek gegaan, maar hij was niet bereikbaar. Op dat moment ben ik bang dat hij te emotioneel is om te voetballen. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren en daar wilde ik hem tegen in bescherming nemen. Ik liet nog even doorvoetballen, maar het stopte niet. Hij werd emotioneler en was op een gegeven moment helemaal niet meer bereikbaar."