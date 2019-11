‘Drie grootmachten jagen op Demiral; Juventus maakt vraagprijs bekend’

AC Milan wil de defensie versterken en denkt erover na om in januari een bod van dertig miljoen euro bij Juventus neer te leggen voor Merih Demiral, zo weet La Gazzetta dello Sport zondag te melden. De Turkse centrumverdediger, die pas sinds afgelopen zomer voor la Vecchia Signora uitkomt, wordt ook intensief gevolgd door Arsenal en Manchester United. Demiral kwam dit seizoen pas tot één optreden namens Juventus.

Volgens bovengenoemde Italiaanse krant wil Juventus Demiral niet kwijt, maar is het wel bereid om Daniele Rugani aan AC Milan te verkopen. De beleidsbepalers van de Milanezen, afgelopen seizoen al in de markt voor Demiral, zien dat echter weer niet zitten. Juventus vraagt naar verluidt tussen de dertig en veertig miljoen euro voor Demiral, wiens contract in Turijn doorloopt tot medio 2024. AC Milan denkt erover na om doelman Gianluigi Donnarumma in de deal te betrekken.

AC Milan moet volgens La Gazzetta dello Sport eerst spelers van de hand doen, voordat er financiële ruimte is om zaken te doen in de winterse transferperiode. Franck Kessié, Ricardo Rodríguez en Fabio Borini staan naar verluidt op de nominatie om het San Siro op korte termijn te verlaten. Op deze manier zou er tevens geld overblijven voor een contract voor Zlatan Ibrahimovic, maar de aanvaller lijkt een voorkeur te hebben voor Bologna.

Demiral kwam in januari op huurbasis binnen bij Sassuolo en werd een halfjaar later voor negen miljoen euro gekocht van Alanyaspor. De mandekker maakte korte tijd later voor achttien miljoen euro de overstap naar Juventus, dat in het centrum van de defensie doorgaans gebruikt maakt van Matthijs de Ligt en Leonardo Bonucci. Demiral zit daardoor meestal op de bank van de Italiaanse kampioen.