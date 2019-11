Steven Berghuis getergd: ‘Of het aan jou lag? Nou, eigenlijk wel’

Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdagavond voor het EK door met 0-0 gelijk te spelen tegen Noord-Ierland. Bondscoach Ronald Koeman verraste menigeen door Steven Berghuis in de basis te zetten. De aanvaller van Feyenoord geeft na afloop van de remise in gesprek met FOX Sports toe dat hij blij was met het vertrouwen van Koeman.

"Ik ben blij met deze kans, mijn eerste basisplek onder deze bondscoach", begint Berghuis. De buitenspeler had al snel door dat hij een goede kans had op een plek bij de eerste elf. "Ik zag het al een beetje op de training. Memphis Depay was natuurlijk een twijfelgeval (met een blessure, red.). Als Memphis had gespeeld, had ik niet gespeeld. Maar omdat hij niet goed genoeg was voor vandaag, kreeg ik de kans."

Koeman heeft Berghuis niet apart genomen om hem te vertellen dat hij zou starten. "Eigenlijk niet. Hij heeft me gewoon ingedeeld op het veld", aldus Berghuis, die de afgelopen tijd bij enkele nare incidenten was betrokken. Vorige week gaf de aanvaller nog een por aan doelman Etienne Vaessen in de slotfase van het met 3-2 gewonnen competitieduel met RKC Waalwijk.

"Of Koeman heeft gezegd dat hij geen gekke dingen wil zien? Nee, nee, nee. Alleen maar kort in het begin van de week. Het was alleen maar omdat jij de vraag stelde", zegt Berghuis tegen journalist Pascal Kamperman, die vlak na de wedstrijd tegen RKC navraag deed bij de aanvaller over het akkefietje met Vaessen.

"Het lag aan mij?", vraagt de verslaggever zich enigszins verbaasd af. "Nou, eigenlijk wel", reageert Berghuis. Kamperman zegt dat het in zijn ogen een logische vraag was, omdat meer mensen zich met het incident bezighielden. "Ja, maar het was nou al de tweede keer dat je het deed. Maar geen probleem, dat is aan jou", besluit de Feyenoorder.