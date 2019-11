‘Talentloze jongen’ van Oranje verrast Derksen: ‘Het is een wereldprestatie’

Als het aan Johan Derksen ligt, beleeft Wout Weghorst zaterdagavond zijn basisdebuut in Oranje. De spits heeft drie interlands als invaller op zijn cv staan, maar mag tegen Noord-Ierland hopen op een basisplek. De fitheid van concurrent Memphis Depay is immers twijfelachtig. Bondscoach Ronald Koeman heeft met Ryan Babel, Luuk de Jong en Myron Boadu echter wel genoeg andere mogelijkheden.

Derksen vindt het niet verstandig om risico's te nemen met Depay. "Ik zou met Weghorst beginnen", betoogt hij vrijdagavond bij Veronica Inside. "Niet meteen Boadu blootstellen aan zo'n voorstopper uit de tweede divisie. Laat Weghorst hem maar even moe maken, en dan gooi je Boadu erin die het afmaakt." De ontwikkeling van Weghorst heeft Derksen verrast, zo geeft hij toe. De spits van VfL Wolfsburg was in het verleden vaak het mikpunt van de analist en erkende deze week dat hij daar veel last van had, toen hij nog voor Heracles Almelo en AZ speelde.

Derksen neemt zijn uitspraken niet terug, maar looft Weghorst om de stappen die hij gezet heeft. "Het was eigenlijk een talentloze jongen, die een te traag ritme had. Eigenlijk kon hij het niveau niet aan, maar die jongen heeft zich erdoorheen geknokt en zichzelf overwonnen", vindt Derksen. "Het is nu een gewaardeerde Bundesliga-speler. Hij heeft een wereldprestatie geleverd en is nu de beste optie voor in de spits, als Memphis niet fit is."

Ook op de flanken heeft Koeman de nodige opties. René van der Gijp hoopt dat Calvin Stengs zijn opwachting mag maken in het shirt van Oranje. Hij kiest voor Stengs als rechtsbuiten in zijn voorkeursopstelling. “Die jongen speelt zo goed de laatste tijd. In mijn ogen is hij beter dan Steven Bergwijn in het geven van passes aan Memphis Depay", aldus Van der Gijp. Stengs werd deze maand voor het eerst bij de selectie van Oranje gehaald.