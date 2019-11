Oranje Onder-17 imponeert en bereikt halve finale van WK

Oranje Onder-17 heeft de halve finale van het WK in Brazilië bereikt. Zondagavond wisten de pupillen van bondscoach Peter van der Veen de leeftijdsgenoten van Paraguay te verschalken: 4-1. Ki-Jana Hoever, Sontje Hansen, Jayden Braaf en Naci Ünüvar zorgden er uiteindelijk voor dat Oranje zich in de halve eindstrijd mag melden. Komende donderdag is Mexico of Zuid-Korea de tegenstander.

Mohamed Taabouni was geschorst, waardoor Van der Veen ging puzzelen voorin. Hansen speelde zodoende op tien, Braaf in de spits en links Ünüvar, terwijl Soulyman Allouch op rechts werd geposteerd. Oranje kwam na ongeveer een halfuur spelen op voorsprong dankzij Hoever. De verdediger van Liverpool controleerde een bal vanaf de linkerkant, kapte naar binnen en schoot knap raak: 1-0.

Oranje had tijdens de wedstrijd pech met de VAR. Oranje leek gedurende de wedstrijd via zowel Hansen als Jayden Braaf, maar buitenspel was meerdere keren de boosdoener. Toch kwam Oranje voor rust nog op 2-0 via Hansen, die de bal subtiel in het doel werkte: 2-1. De talenten van Nederland hadden echter ook nog een domper te verwerken, want Diego Duarte profiteerde van geklungel achterin bij Oranje: 2-1.

Ook in de tweede helft kon het Nederlands elftal aardig wat kansen creëren, terwijl Paraguay nauwelijks een vuist kon maken. Een kwartier voor tijd besliste Braaf de wedstrijd. De aanvaller van Manchester City kon op aangeven van Hansen tot scoren komen: 3-1. Vlak voor het eindsignaal deelde Ünüvar mee in het doelpuntenfestijn door de laatste treffer voor zijn rekening te nemen.