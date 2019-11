Kieft voorspelt basisplaats Boadu in Oranje: ‘Promes en Stengs op de flanken’

Wim Kieft zou het niet onlogisch vinden wanneer Myron Boadu volgende week zaterdag vanuit de basis start als Oranje het in Belfast opneemt tegen Noord-Ierland. De talentvolle AZ-spits is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal nadat bondscoach Ronald Koeman twee afmeldingen kreeg vanuit Eindhoven. Kieft verwacht dat Quincy Promes en Calvin Stengs de flanken bezetten in de EK-kwalificatiewedstrijd.

Steven Bergwijn (hamstring) en Donyell Malen (enkel) zijn al enkele weken afwezig en moeten de laatste twee EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Estland aan zich voorbij laten gaan. “Memphis Depay is ondanks zijn selectie een vraagteken voor de twee interlands en spits Malen en aanvaller Bergwijn zijn niet fit. Koeman kan vervolgens beschikken over Wout Weghorst en het AZ-duo Calvin Stengs en Myron Boadu”, schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

Kieft denkt te weten hoe de voorhoede van Oranje er tegen Noord-Ierland uit zal zien. “Quincy Promes en Stengs zullen op de flanken starten tegen de Noord-Ieren en dan heb je Ryan Babel, Boadu, Luuk de Jong en Weghorst als spitsen”, aldus de oud-international. “Je denkt dat Koeman voor Babel kiest, maar een basisplaats voor Boadu in Belfast zou niet verbazen. Je stelt tegen zo’n groot verdedigingscentrum geen statische spitsen op als De Jong of Weghorst.”

Volgens Kieft heeft de achttienjarige Boadu specifieke kwaliteiten, die Koeman goed kan gebruiken tegen Noord-Ierland. “Hij is bewegelijk, heeft diepgang, weet zich altijd goed vrij te lopen, bezit een prima gevoel voor de goede positie in het strafschopgebied en is een makkelijke afmaker. Het laatste kan en moet nog wel veel beter getuige de opgelegde kansen die Boadu verprutste tegen PSV en Astana.”

“Boadu is een logische vervanger van Depay en Malen tegen Noord-Ierland. Waarom moet zijn leeftijd of dat hij bij AZ speelt een basisplaats in de weg staan? Als hij goed genoeg is en het beste alternatief moet Boadu spelen. Of anders als eerste vervanger van Babel”, aldus Kieft over de talentvolle aanvaller, dit seizoen goed voor 13 doelpunten in 21 wedstrijden in alle competities in clubverband.