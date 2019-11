PSV doet aangifte bij politie na anonieme bedreigingen via Twitter

PSV heeft aangifte bij de politie gedaan na bedreigingen jegens de club en clubfunctionarissen via Twitter. Een anoniem account eist volgens het Eindhovens Dagblad onder meer dat trainer Mark van Bommel wordt ontslagen en Jeroen Zoet onder de lat verdwijnt. “Bij zijn uitingen is onder meer aangegeven dat de veiligheid van de coach in het geding kan komen”, zo klinkt het.

De bedreigingen worden geuit vanuit een account dat opereert onder een schuilnaam en een foto van Lars Unnerstall als profielfoto gebruikt. Donderdagavond ontving PSV na de verloren wedstrijd in de Europa League tegen LASK Linz op social media pistolen vanuit het betreffende Twitter-account. Daarbij werd gemeld dat er zaterdag door PSV ‘stewards geregeld moeten worden’. ‘Tot zaterdag op De Herdgang’, zo werd gemeld. Dit is niet het eerste voorval, want eerder ontvingen Zoet en een PSV-verslaggever al bedreigingen via het account.

Tegenover het regionale dagblad bevestigt woordvoerder Thijs Slegers dat er namens PSV deze week aangifte is gedaan. “Wij vinden dit onacceptabel en willen ook dat dit direct stopt. Hier is duidelijk een grens overschreden en we zijn daarom naar de politie gestapt”, aldus Slegers, die begrip heeft voor kritiek. “Maar bedreigingen in welke vorm dan ook kunnen nooit en te nimmer worden geduld, vinden wij. Dit gaat alle perken te buiten.”