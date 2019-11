Stefan de Vrij en Inter storten volledig in tegen Borussia Dortmund

Borussia Dortmund heeft de topper in de Champions League met Internazionale dinsdagavond weten te winnen. De Duitse club keek halverwege tegen een 0-2 achterstand aan, maar wist de schade in de tweede helft alsnog te repareren: 3-2. Stefan de Vrij speelde bij Inter de gehele wedstrijd, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de Italianen capituleerden voor de Duitse druk in de tweede helft. Dortmund komt door de zege op zeven punten uit vier duels en staat nu tweede in de poule, achter koploper Barcelona, dat acht punten heeft. Inter staat derde met vier punten.

Onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie begon Inter furieus aan de wedstrijd. Cristiano Biraghi kreeg al binnen zestig seconden een gele kaart vanwege een forse overtreding op Achraf Hakimi en amper vier minuten later bracht Lautaro Martínez reeds de 0-1 op het scorebord. De Argentijn kon na gestuntel van de Dortmund-defensie alleen op Roman Bürki af, waarna hij aanvalspartner Romelu Lukaku negeerde en zelf beheerst scoorde.

Het antwoord van Dortmund volgde bijna onmiddellijk, maar Mario Götze stuitte na voorbereidend werk van Hakimi op Samir Handanovic. De Duitsers speelden over het algemeen echter een teleurstellende eerste helft. Inter bleef betrekkelijk eenvoudig op de been en wist zijn voordelige marge vijf minuten voor rust te verdubbelen. Antonio Candreva had een afgemeten voorzet in huis op Matías Vecino, waarna de Uruguayaanse middenvelder vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek vond.

De 0-2 op slag van rust was een bittere pil voor Dortmund, maar het elftal van trainer Lucien Favre keerde vervolgens als herboren terug uit de kleedkamer. Inter werd overrompeld in de openingsfase van het tweede bedrijf en zag zijn voorsprong binnen twintig minuten verdwijnen. Hakimi tekende kort na de onderbreking met een intikker van dichtbij voor de aansluitingstreffer, waarna Julian Brandt in minuut 64 voor de verdiende gelijkmaker zorgde. De Duits international werd na een ingooi gevonden door Paco Alcácer, waarna hij uit een lastige hoek raak schoot. Dortmund bleef drukken en dat resulteerde dertien minuten voor tijd uiteindelijk in de winnende treffer van Hakimi. Hij schoof binnen na een fraaie pass van Jadon Sancho en groeide zo uit tot matchwinner.